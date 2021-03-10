大灣區航空申營運牌照　國泰主席：非批准新航空公司的最理想時間

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-10 18:39

有「深圳李嘉誠」之稱的深圳富商黃楚標，去年牽頭成立大灣區航空，並正向政府申請航空營運人許可證，並向空運牌照局申請營辦104條航線。國泰主席賀以禮今日（10日）表示，歡迎大灣區航空成立加入競爭，惟認為現時市場狀況，並非批准成立新航空公司的最理想時間，不過審批由港府決定。 另外，國泰航空去年10月宣布裁員重組，港龍航空即日停運，社會關注港龍的航權分配問題。國泰今日發布業績，國泰顧客及商務總裁林紹波表示，現時國泰已恢復營運5條港龍航線，到今年第二季時，國泰及快運將會經營更多港龍航線。

國泰今日公布業績，去年虧損216億元。對於接手經營港龍航線的情況，賀以禮表示，去年重組時已提到，停運港龍不代表不再經營其航運網絡，國泰及快運將會覆蓋其大部分航線。

林紹波表示，現時已恢復營辦5條原有港龍航線，全由國泰經營；到第二季時，相信可到達更多港龍過往的目的地，料會先恢復貨運航班。翻查資料，早前內地民航局已批准，國泰可營運15條前港龍航線。

賀以禮表示，現時並非最合適時機，批准新航空公司。（國泰直播片段）

賀以禮︰不會反對大灣區航空在港註冊營運

對於大灣區航空有意加入競爭，國泰行政總裁鄧健榮表示，有競爭才有進步，本身國泰的據點、航線，已有逾100間航空公司競爭，並稱只要是公平競爭都會歡迎。賀以禮亦稱，不會反對大灣區航空在港註冊營運，但強調現時並非批准新航空公司牌照的最好時機，不過最終由港府及相關部門決定。

至於國泰會否再裁員，鄧健榮表示，疫情下政府近日進一步收緊檢疫安排，令客運、貨運的運載力減少，每月現金消耗再多3至4億元，航空業復蘇不明朗，他直言：「現時不能排除任何可行措施及方案」。林紹波又稱，鼓勵員工接種疫苗，相信有高接種率，希望日後有機會放寬檢疫措施。