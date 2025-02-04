貿易戰｜瑞銀料美國加徵中國關稅至30%　看好債券黃金多元化投資

美國總統特朗普揚言對中國加徵10%關稅，迎來中國反擊。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發佈報告表示，特朗普上周五的言論令人擔憂，因為赤字不能像移民和毒品管制等非貿易問題那樣輕易地透過談判解決。同時，該行仍然預計，美國對中國有效關稅稅率最終將從目前的11%升至30%。



特朗普將關稅作為談判工具

報告指出，對於特朗普的關稅政策只是威脅還是新常態的開始，預計會在未來幾周和幾個月內將會變得清晰。墨西哥和加拿大等國在最後一刻獲得緩刑，這讓市場看到一些希望，即特朗普將關稅作為談判工具，而不是經濟政策的永久固定裝置。該國1政府也受到商業團體的壓力，要求避免與加拿大和墨西哥發生衝突。

不過，報告認為，全球貿易模式可以隨著時間的推移而改變，以避免關稅。在第一任期對中國徵收關稅之後，中國將約三分之一的出口轉向了美國。然而，由於地理原因，這對墨西哥和加拿大來說並不現實。此外，中國的部分貨物運輸路線經過墨西哥和加拿大，現在可能會受到關稅影響。

關稅稅率越高，採取行動的動力就越大，例如將工廠從中國遷至周邊的低工資國家將生產轉移到美國是避免關稅的一種方式，也是特朗普看來最好的結果，但瑞銀對是否會出現大規模的美國製造表示懷疑，因為美國工資很高，報復性關稅可能會使美國任何新建工廠的出口變得困難。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・貨櫃碼頭・深圳：2010年11月28日，中國深圳港碼頭，一面中國國旗在風中飄揚。(Getty)

美國和中國也不太可能遭遇經濟衰退

報告稱，美國採取強硬的關稅措施幾乎肯定會引發美國貿易夥伴的報復，而且存在針鋒相對提高關稅的風險。政策不確定性異常高，對全球經濟成長造成損害，因為企業和消費者難以製定計劃。

不過，即使關稅影響巨大，美國和中國也不太可能遭遇經濟衰退，但其他更依賴與美國雙邊貿易的國家，尤其是加拿大和墨西哥，可能會更容易受到影響。整體而言，瑞銀仍然認為全球經濟衰退的可能性不大。

投資部署方面，瑞銀認為，市場波動加劇，需要更重視投資組合多樣化和對沖方法。在股票市場，資本保全策略可能有助於管理下行風險。瑞銀偏好高等級和投資等級債券，因為它們可以在一定程度上抵禦不確定性，並有助於實現投資組合多樣化。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

維持標普500 指數到年底將升至 6600 點的目標

另外，該行認為，做多美元人民幣可有效對沖貿易風險，而短期內應對沖或避免做多加幣和墨西哥比索。儘管美元在短期內還有走強的空間，但該行預計其漲幅今年內將出現回吐。另外，黃金仍然是對沖地緣政治和通膨風險的有效手段。

該行仍然維持標普500 指數到年底將升至 6,600 點的目標價，預計對加拿大和墨西哥徵收的關稅不太可能持續，美國經濟成長應該會為股市帶來利好，相信人工智慧將為獲利和股票市場帶來強大的結構性支持，最近開發的低成本人工智慧模型DeepSeek，預計也最終將推動人工智慧的更廣泛的普及，促進經濟成長和生產力的提高。