瑞銀料今年本港樓價續跌5%　寫字樓空置率需5至6年消化

港樓價去年下跌超過6%，倒退到8年前的水平。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎預計，整體樓價今年仍有5%的下跌空間，但希望能夠「以量補價」，成交量相信仍是有的。預計需待至明年息口進一步下調，以及美國關稅政策較為明朗化，才有望企穩。市場現時預計，聯儲局今年僅將減息兩次，下半年方會啟動年內首次減息。



李智穎預計，整體樓價今年仍有5%的下跌，但希望能夠「以量補價」。而相較住宅樓市，她更擔憂本港寫字樓空置率問題。（資料圖片）

望今年「以量補價」明年企穩

李智穎在接受《香港01》訪問時表示，今年本港樓市料將下跌5%，主要考慮到美國聯儲局放緩減息步伐，影響買樓意欲，而供應則仍充裕，「香港現在麵粉很足夠了，不斷保持土地的供應。」

而相較住宅樓市，李智穎更擔憂本港寫字樓空置率問題，「從沒見過中環高企的空置率，會維持那麼長的時間。」考量到未來的供應及目前空置率，而市場需求維持過往平均水平，預計需要5至6年方能消化，達致供需平衡。而可幸的是，這些物業主要由大型業主持有，故出現恐慌性租金下跌可能性機會較微。

李智穎認為，香港未來其實需要注重本地市民零售消費的支持，由於交通便利令不少港人選擇北上消費，但其實香港在旅遊資源方面還會有很大的發展空間。。（高仲明攝）

評新世界債務問題相信需時解決

近期本港發展商新世界（0017）債務問題備受關注，李智穎表示，相信這是個別公司的情況，未見到整體香港房地產板塊出現相關問題，而前者也正積極處理債務問題，希望獲得銀行方面的支持，但預計仍需時去解決。

美國總統特朗普回朝，暫加徵中國10%關稅，並首次表明所有由香港製造、進口及轉口的商品，與中國內地產品一樣，都要正式報關及加徵關稅。李智穎表示，香港過往一直有為中國內地出口提供轉口等服務，故此美國即使不提及加徵香港關稅，也會有影響。

而她認為，香港未來其實需要注重本地市民零售消費的支持，由於交通便利令不少港人選擇北上消費，但其實香港在旅遊資源方面，包括郊野公園等，相信還會有很大的發展空間。