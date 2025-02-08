尖東紙醉金迷沒落三大原因　夜總會翻生即變「四不像」｜財經解密

在80年代至90年代，尖東（尖沙咀東部）為香港夜生活的代名詞，亦為昔日市民夜蒲聖地。這一區見證香港紙醉金迷、「馬照跑、舞照跳」的繁榮盛世。



早年大台劇經常取景的尖東噴水池、周邊的建築物及環境，與二十、三十年前沒有大變化。最近有消息傳出，尖東一帶未來數年可能會出現大變天，究竟將重返昔日輝煌夜生活，還是變成一個奇怪「四不像」？



尖東昔日輝煌 大富豪、中國城帶起

在80至90年代的尖東，每一晚也夜夜笙歌，絕對稱得上為夜蒲聖地，區內開滿日式夜總會、酒吧、骨場等，最出名夜總會必定為殿堂級的「大富豪」。

「大富豪」夜總會在1984年開業，佔地超過五萬呎，高峰期擁超過千名員工。據說，入夜後「大富豪」會變得金碧輝煌，好像一座不夜城，最經典就是中央大舞池，可容納多人共舞，舞池旁更設有一架仿勞斯萊斯的古董轎車，氣派十足。大富豪的名氣更吸引到電影公司，2002年金馬影后吳君如主演的《金雞》，就在「大富豪」內取景拍攝。

「大富豪」夜總會在1984年開業，佔地超過五萬呎，高峰期擁超過千名員工。（網上圖片）

貴賓房最低消費2800元 公關小姐、與「媽咪」拆賬

落重本建立的夜總會，消遣玩一晚，使費自然不少，在大廳「齋坐」 最低消費為每位500元；若想私隱度高一點 ，轉為獨立貴賓房，最低消費則為2,800元。夜總會內公關小姐收入主要靠客人貼士，她們底薪不高，更要與「媽咪」拆賬。

廁所所長「齋𢭃貼士」每月收2萬

令人難以想像，夜總會還有一個職位，收入可以媲美甚至超越公關小姐。這個職位就是「廁所所長」，他們的工作就是專門在男廁裡面，為客人提供服務，例如遞毛巾。一間夜總會通常會有3間廁所，所以就有3位所長。一般而言這個職位收入水平一般，但在1997年，香港夜場最風光的年代，客人的小費是500元、1,000元，有傳「齋𢭃貼士」，「廁所所長」每個月都至少收2萬元。

中國城開幕巨星雲集轟動全港

至於另一間與大富豪齊名的「中國城」夜總會，這一間娛樂王國較大富豪再早兩年開幕，在1982年扎根半島中心，佔地5.7萬平方呎，由商人鄧崇光創立。開幕當日，更由徐小鳳、謝賢兩位巨星負責剪綵，轟動全港。

一年純利超過1億勁過上市公司

據聞在紅館建成之前，「中國城」曾經是羅文、梅艷芳、王菲等明星的御用舞台，而昔日光臨中國城更有不少國際巨星、名人，包括國際影星史泰龍、球王比利、哈薩克總統。當年最輝煌時刻，「中國城」一年純利超過1億元，拍得上不少上市公司的賺錢能力。

「中國城」夜總會在1982年於半島中心開幕，佔地5.7萬平方呎，由商人鄧崇光創立。（網上圖片）

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尖東半島中心。

尖東沒落三大原因

尖東曾經長時間成為香港夜生活的代名詞，為何又會沒落呢？近年更被外界戲稱「永遠停留在80年代」，其實可歸咎於數個原因。

昔日豪客一晚「豪開過百支XO」

首先，尖東位置鄰近啟德舊機場，「商廈、酒店、夜場」一條龍，當年歐美商人落機後，十分鐘已可前往尖東「傾生意」，不時開名酒賀一賀。聽聞當年曾有豪客在促成生意後，一晚「豪開過百支XO」。

啟德機場搬遷 尖東失「商務娛樂中轉站」優勢

不過去到1998年7月，啟德機場關閉搬遷後，尖東失去「商務娛樂中轉站」優勢，而致命一擊更在2000年後出，夜總會、夜生活文化，在廣東省深圳、東莞一帶轉趨盛行。價錢較香港夜場低至少七、八成，珠三角老闆寧願北上消費，香港夜場頓失半壁江山。

深圳、東莞夜總會、夜生活文化轉趨盛行搶客

同一時期，尖沙咀重心開始由尖東轉移至尖沙咀西部一帶，即全港最大型、佔地逾200萬呎的海港城，以及對出長達逾500米的廣東道。

海港城、廣東道轉旺成尖沙咀焦點

在2005年中開始，廣東道成為頂級名牌集中地，加上自由行帶動更多內地客來港，海港城每日人潮洶湧。至於尖東則持續沒落。直至2012年，象徵尖東夜場王朝的大富豪夜總會正式落幕。

尖東「翻生」 勢變四不像？

經過超過20年的沉睡，尖東近一年似乎出現「翻生」跡象。在2024年初，大富豪夜總會舊址，傳出以每月140萬元租出，當時更市傳將會重新打造為綜合娛樂場所，即「原址翻生」。

大富豪擬翻生招聘逾150個職位

這個巨型舖位於科學館道14號新文華中心地下及地庫，早前就有消息指，該夜總會將在2024年底開幕，惟直至2025年1月底，依然正在裝修中，暫時似乎未有開張跡象。但據現場所見，該夜總會貼出招聘廣告，豪言聘請逾150個職位，相關招聘人手亦包括有待應、接待、調酒及品酒師、市場推廣、音樂燈光操作員、音響電腦控制員等。

城大8.8億買明輝中心商場料作大學新基地

至於鄰近漆咸道南的明輝中心，大廈基座商場，原本由裕泰興已故創辦人「九叔」羅肇唐的二子羅守輝持有，不過在2024年底，香港城市大學擲8.8億元買入商場，預計未來將會改裝為大學新基地。

一個地區、四個功能「夜場、教育、酒店、零售」

所以未來尖東一帶將會變成四不像的狀況，市政局百年紀念花園旁邊新文華中心，將會出現「原址翻生」的大富豪夜總會，而相隔300米的明輝中心，則會有埋頭苦幹的大學生。

再行去海旁一帶，就會出現大批遊客在香格里拉、帝苑等高級酒店，出席宴會打卡影相，若再轉個彎行一行，就會見到連噴水池都關閉停用的舊式商場永安百貨。

一個地區、四個功能（夜場娛樂、大專教育、酒店旅遊、零售消費），情況都真係相當滑稽。