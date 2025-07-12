馬斯克決裂侵侵　Tesla市值痛跌4萬億　天價「分手費」血賠多少？

「大而美」法案（One Big Beautiful Bill）落地，世界首富馬斯克Elon Musk，與美國總統特朗普，在過去半年多時間內，漸從「相愛」走向「相爭」，反目成仇。俗話說「富不與官鬥」，二人決裂後，似乎只有馬斯克荷包出血，諸事不順。



對其身家貢獻最大的，電動車企特斯拉Tesla（美：TSLA），股價距高位大跌四成，折合市值損失4萬億港元，日前無比風光似一夢黃粱。盤點馬斯克麾下六大業務維度，或可見及，押注特朗普，足算作其人生「最失敗」的押注，這場投資又究竟虧損幾多？



馬斯克與特朗普從形影不離，到反目成仇。（資料圖片）

Tesla︰股價高位跌四成 市值蒸發4萬億港元



馬斯克「保皇」功不可沒，特朗普賓州遇刺後，其多次公開力挺，去年10月更親自現身賓州幫助拉票，明言將砸重金，尋求搖擺州的支持者。而特朗普在勝選演講中，也不吝盛讚馬斯克為「新星」，二人「蜜月期」如膠似漆。

真情背後，其實不乏真金威力，馬斯克在競選期間，合計捐贈了近3億美元支持。初期確乎可算「押中寶」，不單被任命掌管新成立的政府效率部（DOGE），Tesla股價更是倍升，從去年10月底的210美元左右，升至年底最高見448美元，市值突破1.5萬億美元。

而時至今日，馬斯克與特朗普因「大而美」法案（One Big Beautiful Bill）罵戰不休，公司股價反復跌破300美元關，市值縮水至不足萬億美元。換言之，半年多的時間中，其市值已蒸發約四成，損失超過5千億美元，折合高達3.9萬億港元，實可謂「賠了夫人又折兵」。

據《福布斯中國》發佈的7月全球富豪榜中，馬斯克雖然仍憑藉4,065億美元的身家，坐陣全球首富寶座，但卻也縮水160億美元，被形容為「最大輸家」。

「大而美」法案損盈利 摩通料每年少賺20億美元

股價失利，Tesla盈利能力也惹憂。特朗普上任當日，就叫停電動車優惠政策，近來其力谷的「大而美」法案，更是規定將取消對零排放汽車（ZEV）違規罰款。

ZEV要求車廠生產一定比例的零排放汽車，否則就要購買信用額度或繳罰款，而作為純電廠商，Tesla大量的信用額度，本為其重要收入來源。據Tesla的財報，若公司在今年首季，失去因出售ZEV信用額度而錄得的5.95億美元收入，公司於當季業績，會由盈利4.09億，轉為虧損1.89億美元。

摩通分析指出，Tesla今年首季的積分收入中，八至九成來自美國，因而據其測算，該法案可能將令公司盈利大減超過50%，相當於每年減少20億美元，折合約156億港元。

圖為2025年7月1日，「大而美」法案在美國參議院獲通過後，眾議院規則委員會在國會山莊召開會議。（Reuters）

次季車輛交付按年大跌13.5% 港全線劈價

而電動車市場，本就內捲嚴重，Tesla銷情漸露疲態。據最新披露的第二季數據，公司期內全球合計交付約38.4萬輛車，按年下滑13.5%，雖然略高於首季的33.7萬輛，但卻是連續兩季出現雙位數下滑。而去年第四季的交付曾達49.6萬輛，尚仍被認為不及預期。

橫向對比勁敵比亞迪（1211），比亞迪從去年第四季至今，單季純電動車交付量分別為59.5萬，41.6萬以及60.8萬輛，遠跑贏Tesla。

單就本港市場的體感而言，Tesla近來狠心取捨，劈價換銷量，全線調低香港有售的三款Model 3價格，最大降幅達18%。目前入門RWD後驅版的「一換一」車價，已平至24.9萬港元起步。

Tesla第二季全球合計交付約38.4萬輛車，按年下滑13.5%。（資料圖片）

SpaceX︰遭審查求替代 220億美元政府合同岌岌可危



此外，馬斯克旗下太空探索公司的SpaceX，亦成為今次火力集中所在。特馬交惡後，外電稱，白宮指示五角大樓和太空總署（NASA）等部門，審視與SpaceX有關的合同，甚至尋求替代，以準備潛在報復。據彭博數據，目前SpaceX擁有價值約220億美元的聯邦合同。

而今年6月中，公司「星艦」S36飛船在測試時發生巨大爆炸，幸而無人受傷。其今年內的測試，均屢飛屢敗，命運未算眷顧。

不過亦存轉機，本周另有外電消息稱，公司正與投資洽談新一輪私人集資，或令企業估值升至接近4,000億美元，折合約3.1萬億港元。而去年底公司進行股份回購行動時，估值只得3,500億美元，相當於短短半年，有望估值上漲14%，成為未上市企業之最。

白宮指示五角大樓和太空總署（NASA）等部門，審視與SpaceX有關的合同。（資料圖片）

X平台︰舵手突割席離職 收購交易遭起訴



馬斯克旗下另一為人熟知的公司，便是前稱為Twitter的社交平台X，近來也處多事之秋。公司行政總裁Linda Yaccarino掌舵兩年，突然辭職，與馬斯克割席。2022年，馬斯克以440億美元買下Twitter後，自己出任行政總裁，隨後交棒。

而該筆交易時至今年初，仍被美國證交易會(SEC)「追殺」，事關收購前購買股份的情況，或違法證券法，SEC甚至決定起訴馬斯克，對簿公堂。

今年3月，馬斯克旗下AI公司xAI，將X併購為子公司，作價450億美元。不過扣除120億美元負債後，單計X的估值其實為330億美元。

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下X平台（舊稱Twitter）行政總裁（CEO）亞卡里諾（Linda Yaccarino）7月9日宣布自己即將卸任。（資料圖片）

xAI︰每月燒錢超10億美元 融資百億「續命」



世界首富也需善用錢財，馬斯克雖也入局AI，但xAI的「燒錢」速度，確乎驚人。據外電統計，從槓桿現金流看，xAI預計今年將燒錢約130億美元，即每月超10億美元；而公司的年度營收，目前只得5億美元。

因此xAI迫切尋求外部融資，本月初已完成100億美元的新融資，包括50億美元債務融資、50億美元股權投資，並計劃明年再有融資動作。受累於特馬關係緊張，外電曾曝，投資者因罵戰擔憂，導致公司不得不延長融資期限，屢屢受阻。

而對比其競爭對手OpenAI，不單年化經常性收入突破百億美元，也頗得官方青睞。OpenAI今年斬獲國防部2億美元的訂單，幫助應對作戰等領域的國家安全挑戰，在馬斯克與政府硝煙味濃之際，對手已將生意做進五角大樓。

xAI的Grok聊天機械人和OpenAI旗下ChatGPT。（資料圖片）

黃國英憧憬兩大業務 籲「趁亂買啲」Tesla股票

黃國英資產管理董事黃國英表示，馬斯克與特朗普的關係撲朔迷離，兩個都是unpredictable（不可預測）的行事風格，甚至不排除最差預計場景下，特朗普會驅逐馬斯克，但從投資角度而言，還是可以「趁亂買啲」Tesla的股票。

其也提醒，公司短期的消息多負面，有眾多「distraction」的因素分散注意力，例如馬斯克牽涉過多政治、車輛銷售情況不佳等。但他也認為，可憧憬的業務亦多，主要可關注自動駕駛Robotaxi，以及機械人Optimus，儘管現有傳聞稱，公司目前暫停機械人生產。

黃國英表示，公司股價上望的空間非常巨大，市值可期待升至1.5萬億至2萬億美元，對應股價有望突破前高，漲幅超過50%，因此他建議，在300美元以下，都可考慮撈底，惟在近期紛繁的負面消息影響波動下，需要少量買入，控制成本。