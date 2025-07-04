Tesla（特斯拉）香港於2025年7月4日正式宣布大幅調整Model 3車系售價，最高折扣達18%。配合政府「一換一」計劃，後驅基本版入手價更低至港幣$22萬左右，刷新本地電動車市場最低門檻，勢必進一步推動本港電動車普及化。



全新售價一覽：後驅版22萬起、Performance大劈價

根據Tesla公布最新價格，Model 3三個主要車型均作出大幅下調，Tesla是次調價，Model 3後驅版下調約2%、長續航版減14%、Performance 頂級版降幅最顯著，較調整前「一換一」價下調多達18%，即減逾$7萬元。不論入門還是高階，現時購買Model 3均較年初大大減價；而Model Y 後輪驅動及Model Y長續航全輪驅動版車價則未有下調。

(備註：「一換一」計劃即全額免首次登記稅，入門價已包含稅項寬減額)

Model 3 續航、性能與配備一覽

Model 3 後輪驅動版

續航里數（WLTP標準）： 520公里

0-100km/h加速表現：需時6.1秒

新定價：稅前價$249,000／連稅價$344,640／「一換一」計劃後優惠價$249,000



Model 3 後輪驅動／稅前價$249,000／連稅價$344,640／「一換一」計劃後優惠價$249,000

Model 3 長續航版

續航里數（WLTP標準） ： 629公里

0-100km/h加速表現：需時4.4秒

新定價：稅前價$269,000／連稅價$381,840／「一換一」計劃後優惠價$269,000



Model 3 長續航全輪驅動／稅前價$269,000／連稅價$381,840／「一換一」計劃後優惠價$269,000

Model 3 Performance版

續航里數（WLTP標準） ： 528公里

0-100km/h加速表現：需時3.1秒

新定價：稅前價$299,900／連稅價$439,314／「一換一」計劃後優惠價$325,314



Model 3 Performance 性能全輪驅動／稅前價$299,900／連稅價$439,314／「一換一」計劃後優惠價$325,314

配合優惠及升級：0%利率、支援多媒體娛樂

Tesla同時推出0%年利率、最長5年免息分期等限時購車優惠，令入手門檻進一步降低。全新Model 3及Model Y現已支援前螢幕Netflix、YouTube串流影音及遊戲廳功能，全面提升座艙娛樂體驗。