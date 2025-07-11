X平台女CEO離職｜美媒：2年間圖挽回廣告商 盡因馬斯克前功盡棄
全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下社交平台X（舊稱Twitter）行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）7月9日宣布自己即將離職。她於2023年受聘協助X整頓其疲軟的廣告業務，此前馬斯克因發表爭議性言論，而疏遠了各大品牌。而在她宣布離職之前，X平台曾因母公司、馬斯克旗下另一企業xAI聊天機器人Grok爆出反猶太言論而捲入風波。美媒報道揭示，亞卡里諾其實與馬斯克長久以來存在衝突。
亞卡里諾曾任NBC環球集團（NBCUniversal, Inc.）廣告業務負責人。馬斯克收購Twitter後， 2023年6月聘請這位「廣告一姐」擔任該平台CEO。
市場研究公司Forrester Research副總裁Mike Proulx指出，她在公司的實際地位更接近廣告總監而非CEO，因為馬斯克始終獨攬X的大權。
《華爾街日報》指出，亞卡里諾告訴身邊的人，最近一些廣告商回歸，加上xAI收購X使得平台的收入貢獻度有所下降，現在正是她離開的好時機。其現任和前任員工都表示，在與管理層發生衝突後，她在公司的地位似乎越來越不穩。
在X期間，她解決了與Google的付款問題，聘請了一批新的高級銷售主管，並推動平台創建更多工具、讓品牌控制出現在其廣告旁邊的內容類型。
亞卡里諾的工作努力常因老闆反覆無常的風格付之一炬。馬斯克2023年在《紐約時報》一次峰會上辱罵那些從X撤下廣告的金主：「如果有人想用廣告勒索我，就用錢勒索我吧。X你X的！（Go Fxxk yourself）」
據悉，她第二年和馬斯克出現在法國里維埃拉的一艘遊艇上，與廣告巨頭們閒聊以改善關係。
知情人士透露，馬斯克於秋季聘請了Reza Banki，取代了亞卡里諾任命的平台財務主管後，此高管和她經常發生衝突，還質疑她為有關X上的名人內容交易花的錢。
聲譽和風險管理公司Dezenhall Resources行政總裁Anne Marie Malecha表示，亞卡里諾的離職可能是作為X與xAI合併談判一部分。