X平台女CEO離職｜美媒：2年間圖挽回廣告商　盡因馬斯克前功盡棄

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下社交平台X（舊稱Twitter）行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）7月9日宣布自己即將離職。她於2023年受聘協助X整頓其疲軟的廣告業務，此前馬斯克因發表爭議性言論，而疏遠了各大品牌。而在她宣布離職之前，X平台曾因母公司、馬斯克旗下另一企業xAI聊天機器人Grok爆出反猶太言論而捲入風波。美媒報道揭示，亞卡里諾其實與馬斯克長久以來存在衝突。



亞卡里諾曾任NBC環球集團（NBCUniversal, Inc.）廣告業務負責人。馬斯克收購Twitter後， 2023年6月聘請這位「廣告一姐」擔任該平台CEO。

2024年1月31日，社交平台X行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）在華盛頓特區德克森參議院辦公大樓向參議院司法委員會作證。委員會聽取了各大科技公司負責人就社群媒體上兒童性剝削的危害所作的證詞。（Getty Images）

市場研究公司Forrester Research副總裁Mike Proulx指出，她在公司的實際地位更接近廣告總監而非CEO，因為馬斯克始終獨攬X的大權。

《華爾街日報》指出，亞卡里諾告訴身邊的人，最近一些廣告商回歸，加上xAI收購X使得平台的收入貢獻度有所下降，現在正是她離開的好時機。其現任和前任員工都表示，在與管理層發生衝突後，她在公司的地位似乎越來越不穩。

在X期間，她解決了與Google的付款問題，聘請了一批新的高級銷售主管，並推動平台創建更多工具、讓品牌控制出現在其廣告旁邊的內容類型。

2025年1月20日，特朗普（Donald Trump）開展第二任美國總統任期當日，馬斯克（Elon Musk）在華盛頓 Capital One體育場的講台上做出疑似納粹禮的手勢。（Reuters）

亞卡里諾的工作努力常因老闆反覆無常的風格付之一炬。馬斯克2023年在《紐約時報》一次峰會上辱罵那些從X撤下廣告的金主：「如果有人想用廣告勒索我，就用錢勒索我吧。X你X的！（Go Fxxk yourself）」

據悉，她第二年和馬斯克出現在法國里維埃拉的一艘遊艇上，與廣告巨頭們閒聊以改善關係。

2025年7月10日，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能企業xAI近日刪除在X上的「不當」貼文，事源該公司開發的聊天機械人Grok在回答用戶問題時，發表反猶太言論，並讚揚二戰頭號戰犯，曾下令屠殺大量猶太人的希特拉（Adolf Hitler），還稱自己為「機械希特拉」（MechaHitler）。（X@normposter)

知情人士透露，馬斯克於秋季聘請了Reza Banki，取代了亞卡里諾任命的平台財務主管後，此高管和她經常發生衝突，還質疑她為有關X上的名人內容交易花的錢。

聲譽和風險管理公司Dezenhall Resources行政總裁Anne Marie Malecha表示，亞卡里諾的離職可能是作為X與xAI合併談判一部分。