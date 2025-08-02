生物醫藥熱炒不倦　龍頭股飆4倍領放大市　專家授懶人穩贏術

沈寂一時的生物醫藥股，以「黑馬」之姿橫空出世，被市場形容為，中國創新藥迎來了「Deepseek時刻」，數月過去，炒風仍不減。縱觀年初至今表現，該類股份不單穩居藍籌冠亞季軍，相關ETF漲幅同樣力壓黃金、比特幣，包攬三甲，遠跑贏大市。



盤點港股相關資產表現，專家認為，儘管短期部分個股可能「唞返氣」，但板塊的故事還沒有講完，有一種策略，相信可穩捉升浪。而除卻已經熱炒的創新藥概念，以及大市成分股，其實生物醫藥領域，另有好股值得尋寶。



醫藥生科類股份今年熱炒，被市場形容中國創新藥，也迎來了「Deepseek時刻」。（資料圖片）

生物科技指數年內倍升 藥股領漲藍籌

港股年內揚眉吐氣，恒指憑藉年內24%的升幅，已令一眾投資者喜出望外。醫藥股份可謂居功甚偉，中國生物製藥（1177）、石藥（1093）、翰森製藥（3692）位列冠亞季軍。僅有周大福（1929）因黃金價格的強勢，勉強追上，隨後便又是「藥明孖寶」夾擊。

根據恒生綜合行業指數披露，醫療保健業年內漲幅高達81.8%，較排名第二、漲幅也超50%的原材料業，可謂遙遙領先。另外，恒生生物科技指數，更是漲幅翻倍；而更廣義的追蹤醫藥行業的指數，即恒生醫療保健指數，同樣漲約八成，遠跑贏大市。

據恒生綜合行業指數披露，醫療保健業指數年內漲幅高達81.8%。（恒指公司官網截圖）

三生製藥年內飆4倍 新股維立志博獲32萬人搶購

行業指數一騎絕塵領先，足見「高手在民間」，並非所有股份，都可有幸染藍，但並不妨礙其股價勁飆。此前低調已久的「滄海遺珠」，未算少數，屬三生製藥（1530）漲勢最猛，公司此前斬獲跨國巨企輝瑞60億美元大單，首七個月股價狂飆逾4倍。

此外，樂普生物科技（2157）、諾誠健華（9969）、信達生物（1801）、康方生物（9926）儘管尚未盈利，就仍漲超1.5倍。直觀對比，暫居「藍籌升幅王」的中國生物製藥，在醫療保健指數成分股中，僅能列於第7，且是唯一打入十強的藍籌。

而近期新股中，亦屬生物醫藥股最為靚麗，主打腫瘤類藥物的維立志博（9887），獲得32.3萬人認購，一手中簽率僅0.27%，首掛當日以較低位置收市，仍暴漲92%。

醫藥ETF包攬報酬率三甲 力壓黃金、比特幣

ETF表現，更可見及「躺賺」實力，檢索彭博數據在港上市ETF，年初至今的報酬率，可見首三位均追蹤生物醫療行業，分別為南方東英中國醫療健康革新指數ETF（3174）、華夏恒生香港生物科技指數ETF（3069）、Global X中國生物科技ETF（2820）。

細看排位，首兩隻的報酬率已約翻倍，第三名亦有近七成回報。緊隨其後的，就有追蹤黃金期貨、區塊鏈、科指等其他熱門資產的產品，惟報酬率均未能匹敵。而港人熟知的，追蹤恒指大市的盈富基金（2800），就以近28%的報酬率，排名約24位。

從ETF表現看，年初至今報酬率最高的前三位，均為追蹤生物醫藥板塊。（彭博截圖）

專家撐炒風延續 先揀ETF懶人穩贏

數月以來，板塊內炒賣風氣不減，滙豐研究近日發佈的報告就力撐，創新藥還將持續強勁，相信內地藥企上半年的產品銷售額，平均可增長約11.2%。此外，相信未來三年將有多款新藥推出，對外授權合作（BD）交易將延續活躍，還可推升相關資產升值。

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩，同相信熱潮將延續，包括減肥、抗癌等多種用途的新藥，將陸續有突破。不過也正因如此，揀選個股對散戶而言，專業要求過高，因此其更推薦選擇ETF。

他表示，近來多有股份回吐，短期可能「唞返氣」，不如選擇集中一籃子的ETF，證明「仍然相信呢個故仔」，相當於可追蹤行業整體的風氣，減少受個股的起落牽連。

他就推薦華夏恒生生科（3069），從持倉看來，佔比最大的股份就包括百濟神州BEIGENE（6160）、信達生物、藥明生物（2269）等。黃敏碩解釋稱，許多B仔股雖然同樣表現靚麗，但作為新興板塊有必要控制風險，故而ETF持倉仍揀大公司較穩陣。

有藥股趁高抽水 回穩後可吸

不過，個股也並非全無交易機會，黃敏碩認為君實生物（1877）就有潛力闖上。他解釋稱，每當股價熱炒時，不乏有企業「趁高抽水」，醫藥板塊也難免此操作。6月中旬，君實生物已折讓配股，集資超過10億元。

一方面，公司新有十億入賬，現金流充裕，可有所作為；另邊廂，股價已然受壓回調，且短期料不會再有類似憂慮，反而可入手。視乎首季業績表現，公司虧損由22.8億元人幣，縮窄指12.8億元，同期收入則漲約三成，料伴隨商業化水平成熟，後市更有想象空間。

黃敏碩首先推薦華夏恒生生科ETF（3069），個股則可關注君實生物（1877）。（資料圖片）

兩大衍生板塊具想象空間 持倉需嚴控比重

黃敏碩續指，在本輪創新藥的東風之下，其實都有衍生出來的股份值得留意，包括已經炒起的互聯網健康板塊，代表股份就有京東健康（6618）。另外醫療設備板塊亦值博，推薦的潛力股就包括微創醫療（0853）以及微創腦科學（2172）。

他表示，儘管創新藥的炒風惹人艷羨，但風險也未算低，因此即便是較為進取的投資者，也建議將相關生物醫藥股，整體的持倉佔比控制在15%以下，方算穩陣。