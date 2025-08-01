石藥集團(1093)可以受惠業務出海部份　帶來的收入增長｜彭偉新

石藥集團主要專注於創新藥、仿製藥及原料藥的研發、生產及銷售，業務涵蓋成藥（佔總收入78.4%）、原料藥（佔總收入20.0%）及功能食品（佔總收入1.6%）。主要產品包括NBP軟膠囊、歐來寧、杜美絲等，覆蓋神經系統、抗腫瘤、抗感染等多個治療領域。公司擁有約90項在研產品，集團為了積極推進國際化，已透過授權予海外合作夥伴拓展海外市場。而石藥集團通過自有研發、生產及銷售網絡，結合國際授權合作實現收入多元化。成藥業務為主要收入來源，原料藥業務提供穩定現金流，授權費收入則為新興增長點。公司憑藉強大的研發能力及成本控制，維持競爭優勢。



集團2025年第一季度財報所示，總收入只有70.15億元人民幣，同比下降21.9%，主要因集採政策導致成藥價格下降，而歸母公司淨利潤為14.78億元人民幣，同比亦下降8.4%，而毛利率及淨利率則分別為65%及21.1%。雖然集團在內地業務受到集體採購所拖累，不過，隨著集團業務國際化，例如今年SYS6010的海外授權，項目總額約50億美元，相信該3項交易將顯著增加集團的現金流及盈利能力，而且集團現時共有90項在研產品中，當中的10項已提交上市申請，未來新藥獲批將進一步提升收入潛力，尤其是新藥如瑞戈非尼片及普盧格列汀片等新藥的市場推廣將推動成藥業務增長。

石藥集團於上個交易日以9.92 港元收市，全日下跌 0.18 港元或 1.78%。集團過去5年的平均Beta值為 0.77，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 10.74 港元，而最低位則曾見 4.27港元，以現價 9.92 港元計，石藥集團的股價較 50 天線高出 20.5%，另外，現價亦較 200 天線高出 66.7%。

石藥集團(01093)於今年2月25日至7月31日期間的資金流狀況。（圖1）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 25.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 21 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到2.76倍，而市賬率則為 3.27 倍，估值屬於合理水平。石藥集團過去一年的派息比率為 66.3%，5年平均派息比率為42.1%。市場預期今個財年集團2025年全年每股盈利為0.45元人民幣，每股預期派發0.2 元人民幣全年股息，相等於 2.00 厘的預期股息率，較過去5年平均股息率3.06 厘為低。

石藥集團的機構投資者持股比率為27.32%，自今年2月25日至今年7月31日期間，股價錄得6.36%的跌幅，該期間共錄得91.82 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的50.11 億港元，而散戶則佔當中的19.87 億港元，而大戶對散戶資金流比率為 2.5 比 1，反映大戶投資者仍能繼續主導股價走勢，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.63%；而最低曾經跌至-4.48%，至於7月31日當日則為7.65%，股價走勢有望繼續向上。

石藥集團股價於2021年6月升上12.38港元見頂後，當股價相繼失守10天至50天線支持後，股價開始形成一浪低於一浪走勢，並最低曾跌至今年1月份低位4.27港元後，走勢開始回穩及在成功升破50天線，並帶動20天線突破50天線，形成黃金交叉走勢後，股價開始見強勁的反彈，更在反覆回升下，9天RSI成功升破70水平，而股價亦成功企穩在50天線之上，形成了走勢逆轉，隨著上升動力增加，MACD重返正常下，支持股價繼續上升，不單止成功收復了整個前跌浪總跌幅的38.2%及61.8%的反彈目標，近日股價更向上升破10港元的心理阻力，預期股價可以維持上升動力，並可以逐步收復整個前跌浪總跌幅的所有跌幅，返回整個前跌浪的起步水平12.40港元。投資者可以在10.30港元水平買入，上望12.40港元，只要股價未有失守20天線，可以繼續向好。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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