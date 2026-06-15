TVB設深圳前海總部　許濤：是擴展增量非取代　冀吸內地廣告投港

TVB電視廣播（0511，電視廣播）日前正式宣佈，設立深圳前海總部，料將會成為深入灣區發展的重要支點。問及內地區域總部的落成，會否導致香港業務資源的減少，甚至裁員，集團行政主席許濤強調，前海總部是一個「擴展」的概念，是「增量」，絕非「取代」或者「減少」。



在內地業務方面，公司今年希望拓展，在內地收廣告投回香港的業務，包括見及內地企業的出海需求，以及希望吸引港客消費。



前海總部為「擴展」 內地可助吸AI人才

許濤表示，從集團戰略層面看，香港仍然是本土市場，只是目前公司希望將這個本土市場，由香港的700萬人口，延伸至廣東省的逾億人口，且認為是有資源和有實力去實現的。因此，前海總部是一個「擴展」的概念，，是「增量」，絕非「取代」或者「減少」。

具體措施方面，公司目前許多劇集的拍攝和製作都在內地完成，因此有機會增加前海總部的招聘人數。另外，內地的人才資源豐富，尤其是科技與AI技術方面的人才。許濤指，AI並非只為節省成本，亦都不等於粗製濫造，而是發展日新月異，希望可以幫助打造「爆款」。

TVB日前也與字節跳動旗下火山引擎簽署深度合作備忘錄，火山引擎將與TVB旗下FF工作室展開合作，以AI短劇為契機，探索透過Seedance 2.0的視頻生成能力，提升AI短劇場景、人物、動畫製作等質素 。

TVB日前也與字節跳動旗下火山引擎簽署深度合作備忘錄。（資料圖片）

南下北上人流成商機 冀內地收廣告投回香港

許濤續指，時下的另一大剛需便是南下北上的消費和旅行，在人流的互動下，潛藏的商機巨大，因為人流互動有文化、知識、娛樂等各種需求，相信即便難以區分是算內地定香港生意，但總體會帶動增長向好。

TVB總經理(商務營運)蕭世和指出，其實去年開始已經在大灣區經營廣播業務，雖然規模有限，仍然為扭虧做出了重要的助力，希望今年可以加大該方面投入。

簡單而言，大灣區一般可分為，其一在內地收廣告投回內地，這是去年主要的增長來源；其二在香港收廣告投回內地；其三在內地收廣告投回香港，便是今年的目標。

他指出，TVB在香港及大灣區都具有一定的影響力，相信可以吸引相關業務。此外，內地企業多有出海需求，例如電商、電動車、金融服務等領域，今年618促銷購物節，就已經有廣告方面的合作機會。另外，亦有內地商家希望港人去使用服務，例如一些牙科診所。

許濤表示，希望繼續放寬香港免費電視的監管環境。（資料圖片）

籲續放寬免費電視監管環境 現拆墻鬆綁不足

問及對於之後發展的訴求，許濤表示，希望繼續放寬香港免費電視的監管環境，因為目前的監管環球來自於同一套假設，但這套假設現在看來是不合時宜的，那便是免費電視是唯一最普及的、可以接觸到一個地區的媒體公共資源，而政府作為公共資源的擁有方，通過發牌制度，將公共資源給予一個商業公司去運營並接受監管。

許濤表示，首先一定是接受監管的，但在移動互聯網和新的媒體傳播環境下不合時宜，因為此類資源並不似水電，不易於採用同樣的思維。例如YouTube視頻和免費電視的接觸面便難以區分，如此下去，最終導致免費電視的經營商缺乏靈活性。

許濤直言，「大膽說一句，是會扼殺成個香港的電視業，這樣是沒有辦法競爭的。政府一直在說拆墻鬆綁，但是其實做的不夠」。其解釋稱，並非官員不想做，而是法例過時，修改法例的過程勞師動眾，非常費時，因此TVB也非常願意協助政府做這個決定。