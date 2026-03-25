TVB｜電視廣播將改名無綫集團　冀與TVB及無綫品牌深度結合

電視廣播（0511，TVB）宣布將改名為無綫集團，公司指出旨在將集團的法務實體名稱與享譽全球的「TVB」及「無綫」品牌深度結合。



TVB指出，自1967年啟播以來將近60載，已由最初的單一電視製作及廣播機構，演變為今日香港最重要的多平台娛樂、媒體集團。不僅是全球領先的華語內容創作者，更是香港娛樂、媒體產業的搖籃與技術核心。

該公司表示，隨著業務演進在深耕內容產業的同時，正以強大的品牌力積極布局新媒體產品和平台。目前業務版圖已覆蓋﹕

多平台營運： 透過電視與新媒體平台的深度融合，打造覆蓋廣泛的全渠道矩陣，實現對跨地域、多層次受眾的全面覆蓋。

內容製作： 深耕娛樂、新聞及資訊內容的生產，維持可持續的“爆品”內容產出，並探索以創新技術驅動的新內容品類。

多元化商業經營： 傳統廣告、版權、藝人及活動收入以外，透過知識產權和新媒體業務的商業營運，開拓可持續、多元化的收入來源。 該公司董事局認為，擬議統一名稱為「TVB」及「無綫集團」，目標能更準確地反映集團目前的商業身份（Business Identity）、市場定位（Market Position）及未來發展方向（Future Direction）。同時深信，是次建議統一公司名稱符合本公司及股東的整體利益，將為集團開啟多平台娛樂生態圈的新篇章。