企業說︱周大福推高級珠寶碼三類客　高層讚鄭志雯「AI腦」領軍

周大福珠寶（1929）剛公佈的業績靚麗，純利大升五成創新高，當中離不開「品牌轉型」，透過逐步提升品牌形象，兼顧大眾化和高端化。這個本港「黃金品牌」，正試圖在高級珠寶這個由西方品牌主導的賽道裡，尋找屬於中國奢侈品的敘事方式。



集團高級珠寶總經理余培及創意總監劉孝鵬接受《香港01》訪問時表示，品牌正以「每年一主題」的節奏，用高級珠寶講中國文化故事，直至2029年百年慶典。



黃金珠寶行業，黃金飾品講究周轉率與門店數，高級珠寶卻是一門截然不同的生意。周大福珠寶日前在上海發佈第二個高級珠寶系列「東方霓裳 Chinese Couture」，以中國服飾工藝為靈感，推出逾百件作品。

定價從人民幣20萬元至數千萬元，甚至億元級。集團高級珠寶總經理余培稱，高級珠寶行業裡常說一句話，「The sky is the limit 沒有上限）」。

二十萬起跳、上不封頂 拆解四層價值

余培拆解高級珠寶的價值，即材質、創意、工藝、品牌。其中貴金屬的成本佔比「非常小」，因此金價波動對高珠市場影響微乎其微，真正的門檻在別處。

她指出，一顆十克拉、頂級品質的紅寶石，搜尋週期以年為單位，「可能要等三五年都未必找得到」。寶石到位只是開始，工藝更消耗時間，周大福中港兩地有逾200位工匠，而高級珠寶自有工坊數十位國寶級師傅，規模算行業前列。

圖右為集團高級珠寶總經理余培，圖左為集團創意總監劉孝鵬。（由周大福珠寶提供）

不過，余培坦言，「做某一道工藝，可能後少需要三年經驗；另一道工藝可能後少需要五年；如果是特殊鑲嵌，可能要有十年經驗，你才敢把那件作品交給他去鑲嵌」，每件作品耗時數百至上千個小時，師傅往往要提前至少兩、三年開始準備和製作，產量自然稀少。

余培表示，高級珠寶對品牌而言不僅是銷售品類，更肩負兩大功能，經營高端客群，以及展示品牌最高實力。她指出，高端客對品牌的忠誠度遠超普通顧客，「有些已經是幾代人，祖孫三代一起來」。

周大福的如意算盤是，藉高珠證明品牌不止擅長黃金，亦具備製作藝術品的能力，從而提升品牌。

余培坦言，每件作品耗時數百至上千個小時，師傅往往要提前至少兩、三年開始準備和製作，產量自然稀少。（由周大福珠寶提供）

客群三部曲：家族藏家、黃金擁躉、國際品牌轉會客

誰會購買天價首飾？余培歸納三類核心客群，第一是追隨品牌數代的家族藏家，信任根基深厚；第二是原有的黃金產品顧客，在選購黃金過程中發現周大福的鑲嵌珠寶同樣出色，基於品牌信任而升級；第三是從國際奢侈品牌轉投的新客，他們本身具備極高鑑賞力，但在西方品牌中找不到那種「中國文化底蘊」。

三類人中，最後一類最值得留意。創意總監劉孝鵬提及一個現象，許多西方品牌使用中國元素，往往停留在龍袍、寶塔、山水等視覺符號的挪用，而周大福嘗試的，是透過材質挑選與鑲嵌方式傳達更隱性的文化關聯。

周大福透過材質挑選與鑲嵌方式傳達更隱性的文化關聯。（周大福珠寶提供）

文化共鳴不止符號 發佈會採取邀約制

劉孝鵬闡述系列靈感源於中國服飾工藝，並非複製某個朝代，而是抽取「盤扣」「絲繩」等元素作當代演繹，背後均有文化意義。

而該系列發佈會今年選址上海而非單純跟隨銷售數據，余培解釋，因為主題「東方霓裳」與服飾時尚密切相關，上海作為亞洲時尚之都，東西方美學交融，與系列精神吻合。核心仍然是邀約制一對一，小而細膩的私人鑑賞會形式。

她透露，未來不排除前往國際市場發佈，因為中國品牌以高級珠寶演繹中國文化，「對全球高級珠寶市場而言是一個空缺」。

鄭志雯於2022年6月調任周大福珠寶副主席兼執行董事。（圖右為鄭志雯）﹙梁鵬威攝﹚

轉型最重要推手 高層讚鄭志雯擁「AI腦」

面對內地黃金珠寶品牌紛紛邁向高端化，余培表示，周大福的做法是「從內到外，從管理、營運流程、基本功開始」的系統性改革，而非單靠開設形象旗艦店或一次發佈製造話題。

她強調，集團副主席鄭志雯是家族第三代，也是「轉型」最重要的推手，「她一個非常清晰的願景，有決心，有遠見，也有雄心。所以她對品牌的轉型，不是在做表面的事情，並不是說這裡開一間旗艦店，那裡把店鋪做漂亮一點就算了。她是從內到外，從管理高營運流程高從基本功高從內功開始，每個方面都在做。」

鄭志雯作為鄭家第三代，於2022年6月調任周大福珠寶副主席兼執行董事。她也兼任Rosewood瑰麗酒店集團首席行政總裁，余培笑稱鄭志雯是一個非常人，擁有哈佛大學數學系畢業，打理多家公司，同時是5個孩子的媽媽，更讚鄭志雯是「AI腦」。