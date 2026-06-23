有線寬頻「cut走有線」！　公司擬改名「周大福媒體娛樂」

有線「cut有線」！ HOY TV有線寬頻母公司有線寬頻（1097）建議將公司英文名稱由「i-CABLE Communications Limited」更改為「CTF Media & Entertainment Limited」；中文名稱由「有線寬頻通訊有限公司」更改為「周大福媒體娛樂有限公司」。



公司認為，更改公司名稱更能反映集團業務發展及未來發展方向，包括但不限於在周大福集團成員之間的協同效應中獲益，並能確立更合適的企業形象及身份，將有利於業務發展，並符合公司及其股東整體最佳利益。

黃雅芬今年初接任CEO

有線寬頻近年不少有不少動作，除了計劃改名外，該公司早前亦有人士變動。在今年1月底，杜之克辭任行政總裁，由黃雅芬接任。

有線寬頻擬改名為周大福媒體娛樂。（資料圖片）

另一方面，有線寬頻今日舉行股東會，黃雅芬於會上回應股東提問時指出，目前集團會優先整合及用好現有頻道、社媒平台、地鐵車廂視頻及户外廣告屏幕等多個平台，製作適用內容，發揮廣告效益，初步已獲廣告客戶及贊助商良好反應，包括未曾落過廣告之美的也支持。另集團已和內地平台及外國製作商探討合作，製作節目及內容。他們亦探索結合現有寬頻網絡，將節目及內容分銷，增加收入來源。

CEO稱會致力擴大收入來源及降低虧損

黃雅芬表示，現時有線寬頻有3條免費電視頻道、有300萬人次下載應用程式（App）、在港鐵（0066）車廂內接觸超過6,000個屏幕、位於皇崗等多個口岸、尖沙咀及銅鑼灣等大屏幕，甚至社交媒體平台，日均可接觸超過500萬觀眾群，集團目前擬先整合現有資源，留意提供什麼內容，將每個接觸點的優勢擴大，藉此擴大收入來源及減少虧損。

有線寬頻旗下HOY TV。（羅國輝攝）

至於有關續牌方面，她指出集團手上有現金1.13億元，加上審慎調配資源，幫助媒體業務有效運作及擴充不同項目。現時經過重塑頻道，重新提供可觀性節目，已經多了廣告及贊助，亦在地鐵車廂內多了屏幕包覆式廣告出現。因應她在社交媒體傳播的經驗，有線寬頻已經加入關鍵意見領袖（KOL）及社交媒體方案。目前經全方位工作，已見廣告收入慢慢增長。

自2月份開始，集團亦從線上走到線下，參與G-Dragon在杜拜等多地大型K-Pop活動，甚至探索集團現有寬頻網絡與媒體業務協同，看在內容方面有否合作空間，接入更多住戶，藉此產生新收入。她強調，集團未有放棄豎屏微短劇製作，並和不同內容供應商及平台繼續合作，並將製作內容分銷和變現。但是因應工作優次關係，重新檢視透過Fast頻道到不同地區落地的方案。