跨界家居、麻雀都賣！　周大福COO揭轉型實錄　 靠定價黃金升毛利

撰文：黃文琪
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去年至今，金價持續高位，現時999.9飾金每兩逾5萬元！惟黃金市場打破傳統經濟學中「價高量少」的需求定律，消費者「愈升愈買」的追高情緒，為行業帶來了意想不到的順風。周大福（1929）近期交出的成績令市場驚喜，預計截至今年3月底止2026財年淨利潤按年增加約45%至55%，而今年首季港澳市場同店銷售增長逾40%。

業績亮麗的背後，絕非單靠金價上漲帶來的紅利。從傳統金飾到時尚單品，甚至跨界家居領域，外界看到的是一家老牌珠寶商的蛻變過程。周大福珠寶COO（首席營運官）黃燕琼接受《香港01》訪問時，拆解這場開始了一年多的「轉型之旅」，她強調目的並非單純的門店翻新，而是一場基於數據分析與顧客洞察的布局，既要藝術的溫度，也要科學的計算。

黃燕琼指出，消費習慣現結構性轉變，年輕客群對黃金首飾的接受度遠超預期。（梁鵬威攝）

黃金成時尚單品　定價策略谷毛利

反常的「越升越買」浪潮，不等於傳統計重銷售模式可以一勞永逸，黃燕琼指出，集團早已洞悉消費習慣的結構性轉變，年輕客群對黃金首飾的接受度遠超預期，黃金不僅限於投資用途、婚嫁場景，已成為日常配搭的「Fashion Item（時尚單品）」，除了投資價值，更承載「情緒價值」。

而要將情緒價值「變現」，關鍵載體正是「定價黃金」，價格固定，不隨國際金價每日波動， 透過「一口價」將品牌設計、文化內涵和手工技藝價值化，大多為技術要求較高的產品，重點為「設計」，而非「重量」。

周大福珠寶近期發盈喜，預計截至今年3月底止2026財年淨利潤按年增加約45%至55%。（梁鵬威攝）

黃燕琼解釋，這並非單純因應金價波動，而是基於產品策略的必然結果。由於產品混合了各種材質，無法僅以足金計價，定價模式有效推動了毛利的提升。

截至去年9月底的中期業績顯示，期內定價產品系列總銷售額達34億元。內地市場定價首飾的零售值貢獻，由去年同期的27.4%提升至31.8%，帶動毛利率維持在30.5%的歷史較高水平。而最新2026財年第四財季，即今年首季，內地及港澳地區定價首飾的零售值貢獻，分別為36.2%及29.8%。

迎接潮流，珠寶店不能只依重傳統婚嫁金飾市場，還要推出定價產品，融入設計及IP元素。。（梁鵬威攝）

首季內地定價黃金同店銷售增五成

一如各大同業，周大福近年積極推動「定價黃金」策略，由傳統婚嫁金飾市場，延伸至日常配搭，從「傳福」到「傳喜」，最新推出「萬相」系列。

此金不同彼金，黃燕琼透露，該系列從概念、故事線、設計、研發到最終推出，歷時整整三年；單是工藝環節，已動用逾十位師傅。她笑言團隊「做到頭都大」，很高興推出後受到市場歡迎。

周大福近年積極推動「定價黃金」策略，最新推出「萬相」系列。（周大福珠寶提供）

事實上，今年首季，內地定價黃金首飾同店銷售增長53.4%，遠高於計價黃金首飾的13.1%。不過，港澳市場表現相反，定價黃金同店銷售跌14.9%，計價黃金升43.2%。

周大福珠寶近年持續刺激市場神經，被問及是否會如其他品牌般定期推新系列時，她則表示，不會設定固定目標，必須做到「精益求精」才推出。但她也認同，市場已形成期待，大概每年至少會有一個重點系列。

面對內地市場日益擁擠的「定價黃金」競爭，黃燕琼回應，周大福珠寶從早年引領「999金」標準，到近年帶起「古法」黃金工藝，周大福在行業內始終扮演引領者的角色，「市場好多時候都係睇住周大福會做啲咩。」

黃燕琼表示，市場已形成期待，大概每年至少會有一個重點系列。（梁鵬威攝）

首次跨界家居　「將黃金融入生活」

轉型之旅的另一大膽嘗試，是將黃金工藝版圖延伸至家居品類。黃燕琼透露，集團已開始將黃金工藝延伸至家居品類，位於尖沙咀廣東道的全球首家旗艦店今日（15日）舉辦開幕典禮，並正式推出「周大福家居」(Chow Tai Fook Home)，成為行業內首個與具有160年歷史的法國品牌Bernardaud合作推出瓷器製品的珠寶品牌。

從圍棋、麻雀、耳機盒到杯碟，看似跨界，實則是將黃金工藝與生活場景無縫融合，營造「將黃金融入生活」的體驗。

周大福珠寶推出的金麻雀，一套售價9.8萬人民幣。（周大福珠寶提供）

她指出，這些嘗試源於兩年前的規劃，並非追求短期利潤，而是著眼於長遠的顧客體驗。雖然暫時未有開設獨立家居店的打算，但她預告將陸續與更多中國非遺工藝及國際頂尖品牌聯手，持續為市場帶來驚喜。

從幾百元到幾百萬都有　否認「高端化即加價」

對於外界將開設大型旗艦店簡單解讀為「高端化即加價」的說法，黃燕琼直言是一大誤解。她重申集團策略的核心是「優質門店」而非盲目擴張或提高單價，「周大福的產品線非常寬廣，從數百元的配飾到數百萬元的收藏級擺件均有覆蓋。關鍵在於透過精準的數據分析，為不同區域的門店配置最適合當地顧客群的產品組合。」

門店升級策略的成效，直接反映在營運數據上，黃燕琼透露，自2024年4月啟動五年品牌轉型計劃以來，經翻新或新開的優質門店，其生意遠超舊店。

截至去年9月底中期業績中顯示，新開門店的月均銷售額超過130萬元，較去年同期相同店齡門店的80萬元增長約72%。

集團表示，已訂下明確時間表，要在2029年迎來100周年慶典之前，將旗下全線門店（截至去年9月底有5,814個零售點）網絡進行升級，以「重質不重量」的步調，重塑零售陣地。

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