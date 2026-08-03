專家訪談｜渣打禤惠儀料美息或微加　增聘財管前線人手維持約6000

渣打香港上半年收入及溢利連續四年創新高，收入增7%，除稅前溢利增13%。其中，財富管理及零售銀行業務亮麗，富裕客戶業務收入增長按年加快至28%，而企業及投資銀行業務中，跨境業務收入增16%。



展望下半年，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，預計貸款增長動力能夠持續，資本市場持續活躍，新股集資帶動企業及個人財富融資需求，而出口貿易活動也利好企業融資需求。同時，內地及海外企業「走出去」及「走入來」需求持續。



禤惠儀表示，有繼續增聘前線客戶經理，而部分職位如銀行櫃員就少了很多，因為客戶用多了數碼服務，令整體人手維持約6000人。

香港商業房地產已現改善跡象

息口方面，她表示，美國聯儲局未必會單純以通脹數據決定利息政策，美國經濟暫表現不錯，目前會預計聯儲局利息政策會保持穩定，但同時也有「微加」機會。而本港樓市回暖，零售市道表現良好，也帶動按揭及企業發展需求。

內地5月尾收緊跨境資金流出管制，禤惠儀表示，財富管理業務方面，7月以來仍能維持上半年增長動力，開戶情況屬正常，銀行營運向合規，對於非法跨境投資等方面會有較高要求，故此未收到太大影響。

禤惠儀預計，美息或微加，而香港商業房地產市場已有改善跡象。

部分職位如銀行櫃員的員工數目少了很多

人手方面，禤惠儀表示，目前渣打香港有7個財富管理中心，仍維持一年新增一個財管中心的目標，也有繼續增聘前線客戶經理。除了財富管理，數字資產業務方面也有增聘人才，而部分職位如銀行櫃員就少了很多，因為客戶用多了數碼服務，令整體人手維持約6000人。

她指出，未來人手方面也是大致此方向，同時會盡量對員工進行再培訓，包括人工智能（AI）知識方面的培訓，令員工的工作效率有所提高。

香港商業房地產表現偏弱，相關銀行貸款素質近年備受關注。不過，渣打香港上半年信貸減值減少24%，禤惠儀表示，貸款組合信貸素質保持穩健，對於整體香港商業房地產市場是否已見底，她未有否認，並指已有改善跡象。