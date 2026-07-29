銀行最美CEO徐仲薇親解4650萬購豪宅原因︰以港為家　好時機入市

被金融圈譽為「銀行界最美CEO」，現職為渣打集團財富管理及零售銀行業務行政總裁徐仲薇，近日被發現入市香港豪宅市場，與其夫等人斥資4,650萬元購入中半山寶雲閣逾千尺單位。



徐仲薇（圖左二）早前以4650萬元購寶雲閣單位，她表示物業用於「自住」，計劃繼續住在香港。（顧慧宇攝）

為滿足自住需求而非當為金融投資工具

徐仲薇在渣打中期業績會上，回應《香港01》提問時表示，自己已在香港居住兩年了，感覺目前是投資的「好時間」，而她會將物業用於「自住」，計劃繼續住在香港，「invest as home, rather than financial investment」(買樓為了滿足居住需求，而不是當作金融投資)。

↓↓寶雲閣低層B室↓↓

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新買家為渣打銀行東協暨南亞區行政總裁徐仲薇及其相關人士。（網上圖片）

在一旁的渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀則打趣，表示徐仲薇有份貢獻於香港業務的貸款增長。

曾於1980年代走紅的華語樂壇玉女歌手徐仲薇。她後來轉戰金融圈，一路晉升為渣打集團高層，被媒體與金融圈譽為「外銀最美CEO」或「銀行最美CEO」。背景與演藝生涯據悉，台灣出生、9歲移居加拿大的徐仲薇，早年曾以Julia為名出道作為「玉女歌手」，擁有多張國英語專輯。她與李宗盛、周華健等同期出道，曾演唱過《是不是我對你太好》等知名歌曲。