趙長鵬專訪｜憶獄中最磨人時刻　千億富豪坦承自由其實很脆弱

戴著銀框眼鏡、手上是一隻普通的黑色電子錶、身穿簡便上衣，訪問期間一直笑瞇瞇的，這是幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）給記者的第一印象。這副草根模樣，怪不得被幣圈人戲稱為「大表哥」。



但「大表哥」的經歷一點都不草根。曾被評為「華人首富」、身家過千億美元，去年才獲美國總統特朗普特赦，不久前剛從美國聯邦監獄出來，卻留下一道抺痕——公司被罰43億美元﹙約335億港元﹚，自己坐監4個月，是美國史上第一個只因註冊違規就入獄的人。本以為眼前會是一個歷盡滄桑的「梟雄」，結果他從頭到尾笑瞇瞇的，說話不疾不徐，語氣平和得像在講今日天氣不錯。



趙長鵬獲美國總統特赦後，近日來港出席Bitcoin Asia 2026並接受《香港01》專訪，這是他在自傳《幣安人生》（Freedom of Money）問世後親身回應外界關切，剖析43億美元天價罰款背後的心路歷程、獄中高壓創作。



趙長鵬親筆自傳《幣安人生》，大部分初稿是在獄中用限時15分鐘、無法複製貼上的電腦完成的，靠著一次又一次排隊等電腦，用碎片時間敲出初稿。（黃文琪攝）

獄中寫自傳 每次15分鐘、不能copy & paste

趙長鵬親筆自傳《幣安人生》，長達374頁，他透露，大部分初稿是在獄中用限時15分鐘、無法複製貼上的電腦完成的，靠著一次又一次排隊等電腦，用碎片時間敲出初稿。

在那種環境下寫作，對思緒有什麼影響？他對記者說：「好處是直接brain dump（大腦斷捨離）出來，想到什麼寫什麼，15分鐘快速寫完」，如果在家有互聯網，反而會猶豫更多，「受限的時候，反而可以讓你把東西做出來。」

但他坦承，整個過程最折磨人的是「不確定性」。罰款金額從8億美元變到43億美元，刑期從預期的居家監禁變成4個月監禁，即使監禁期間，美國移民及海關執法局三次下達拘留令，最後一次發生在刑期只剩14天時，還要面對可能的突發拘捕。他在書裡寫到，那一刻他被戴上手銬、腳鐐，在警車裡堵了3小時。

「壞消息一直來，已經形成習慣了。壓力肯定有，但我的人生觀就是問題來了就解決，解決到盡力為止，結果無論好壞只能接受。」趙長鵬當時唯一擔心的，是不知道這件事還要拖多久，「如果當時知道有一個百分之百的結束點，會好很多。」他說這話時語氣平靜，不像在抱怨，更像在描述一個已經消化完的事實。

趙長鵬在自傳中回憶，2013年完成第一筆Bitcoin交易時，他震撼到了，從此堅信區塊鏈會帶來金錢自由。（網頁截圖）

43億美元罰款 「幫行業扛了，值得」

2023年11月幣安因違反美國《銀行保密法》支付43億美元罰款，趙長鵬個人罰款1.5億美元並辭任CEO。被問到這筆罰款和自由的犧牲，是否為行業換到了「合法入場券」，他沒有正面回答「是或不是」，「至少幫行業扛了一件蠻大的事，如果當時沒有這樣做，幣安會很受影響，整個行業也會很受影響。」

他回憶2022年FTX交易所倒閉後Bitcoin跌至16,000美元這段幣圈黑暗時刻，「如果我不去扛，後果應該還是蠻嚴重的。扛下來對整個行業來說是劃算的。」但他話鋒一轉：「就算我不扛，這行業死不了，行業會跌一會兒，還是會漲回來的。」

提到罰款數字，他難得苦笑了一下：「付錢的人肯定覺得談得不好。但當時壓力很大，是不是能再扛一下、把價格壓更低？多數談判的人會說可以，但當時的情況很難。」他想了想，繼續說：「多數行業的人還是很感激我這麼做，我覺得值得。」說完這句話時，他的笑容又回來了。

趙長鵬認為關鍵是在不影響安全和他人權益的前提下，盡可能提高自由度。（黃文琪攝）

信仰浴火重生 認清沒有100%的自由

趙長鵬在自傳中回憶，2013年完成第一筆Bitcoin交易時，他「震撼到了」，從此堅信區塊鏈會帶來「金錢自由」（Freedom of Money）。我問他經歷監管打擊和入獄之後，這個理念在政治面前是否顯得很脆弱？「信念反而更加堅定了」，他認為人類歷史上有幾次自由的轉折點，從奴隸制到非奴隸制、印刷術的普及、民主制度、互聯網，再到現在的金錢自由，「每一步都要經過來回折磨，也有很多人為了自由付出代價。我運氣已經很好了。」

但他也承認，這次經歷讓他意識到：「在我們現在的世界裡，如果一個全球最大的強國針對你，你基本上很難跟它鬥爭。你要選擇跟它鬥爭的話，你活的方式會非常不一樣，我們現在的自由其實非常脆弱的。」

那是不是意味著要妥協？「一直需要妥協。沒有百分之百的自由，百分之百的自由可能也會有社會問題。你不能拿刀砍人，不能搶別人東西。所以還是要有約束，只是約束到什麼程度可以討論。」關鍵是在不影響安全和他人權益的前提下，盡可能提高自由度。他說這話時還是笑瞇瞇的，但語氣裡有種不容置疑的堅定。