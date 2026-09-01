趙長鵬專訪｜從農村到千億身家　奉「四不」理財原則　做這事最傻

十二歲遠赴加拿大，他在麥當勞熱油前炸過薯條，在深夜加油站獨自值過夜班。當時誰能想到，幾十年後，這個打工少年竟蛻變為身家破千億美元的幣圈傳奇？



縱觀趙長鵬（CZ）的人生軌跡，高潮與低谷交織，跌宕起伏得比電影劇本還要離奇：從麥基爾大學輟學、赴東京實習、在紐約彭博社率領60人團隊，到落腳上海創業八年卻落得股權歸零的絕境；從2013年毅然賣房「孤注一擲」全倉押注Bitcoin，到2017年創立幣安（Binance）、僅用短短五個月便衝上全球第一。然而，攀上頂峰後，風暴隨之而來，去年他才剛結束美國聯邦監獄的刑期，並獲總統特赦，重獲自由。



趙長鵬近日來港出席Bitcoin Asia 2026並接受《香港01》專訪，回顧從草根到千億的發家之路，剖白「四不」理財原則——不買股票、不炒樓、不炒幣、不留現金，以及自傳結尾那句「If you can, you must」背後的人生哲學。



趙長鵬回顧從草根到千億的發家之路，剖白「四不」理財原則。（黃文琪攝）

江蘇農村到千億帝國 曾賣樓All in比特幣

趙長鵬的自傳《幣安人生》（Freedom of Money）用了大量篇幅記錄發家史。他出生於江蘇農村，五歲提前上學，十二歲移民加拿大，在溫哥華的麥當勞和加油站打工賺取生活費。他年少時有口吃，卻靠著排球隊長的經歷學會在眾人面前說話，後來考入麥基爾大學讀計算機。

畢業後他輾轉東京、紐約彭博社，25歲已帶60人團隊、年薪39萬美元。2005年他到上海創立金融科技公司，做了八年，離開時股權歸零。那是他人生最煎熬的時刻之一，八年青春，換來一無所有。

趙長鵬親筆自傳《幣安人生》，大部分初稿是在獄中用限時15分鐘、無法複製貼上的電腦完成的，靠著一次又一次排隊等電腦，用碎片時間敲出初稿。（網頁截圖）

轉折出現在2013年。朋友向他介紹BitcoinBitcoin，他完成第一筆交易後「震撼到了」，從此相信區塊鏈會帶來「金錢自由」。他做了一個瘋狂的決定：賣掉上海房子，全倉買入Bitcoin。結果幣價跌了三分之二，橫盤一年半。母親罵他「不務正業」，他咬牙撐住。

2017年他創辦幣安，ICO（首次代幣發行）融資1500萬美元。平台上線首日，幣價暴跌40%，用戶在聊天室「問候」他祖宗。他沒有退縮，幣安靠著高速上幣、產品快速迭代，交易量持續攀升，五個月後成為全球最大加密貨幣交易所。

故事到這裡，本該是童話結局。但2023年，他因違反美國《銀行保密法》認罪，被判監4個月，成為美國史上第一個只因註冊違規而入獄的人。去年，他獲總統特朗普特赦。

據福布斯（Forbes）即時全球億萬富豪榜，趙長鵬身家估計約達 1146億美元（約合8996億港元），位列全球第17位。（網頁截圖）

千億身家 堅持「四不」理財原則

雖然現在華人首富已經花落別家，但根據福布斯（Forbes）即時全球億萬富豪榜，趙長鵬身家估計約達 1146億美元（約合8996億港元），位列全球第17位，超過Bill Gates。

外界對千億富豪的一個刻板印象是「可能過得很奢華」。但訪問當天，趙長鵬穿著簡單，戴著電子錶，像一個普通的科技創業者，「我一直是這樣，從來沒有跑車，只有兩輛商務車，也沒有鑽石名錶。別人送了一塊貴的表，我不知道多少錢，但從來不戴，機械錶時間不準。」

他表示，大部分資產仍是加密貨幣，不買股票、不炒樓，「房地產太花時間，買、過戶、賣，花的時間不值那個錢。我從不炒股，也不炒幣，就是長期持有，花錢的時候就賣一點（加密貨幣），」他又補充，「留法幣是最傻的投資方式，現金持續貶值，不應該持有太多，只有需要花的時候才換一點。」

趙長鵬強調自己並非投機主義者，「我不是投機主義。以前沒有錢去做，現在有錢也不想去做。我的資產量太大了，再去買點股票這種東西不太好配置。」

If You Can, You Must 《幣安人生》（Freedom of Money）

回顧如今的成功，趙長鵬認為是運氣好，但其實看似好彩的人生，他主動做過了不少決定，「選擇不是某一天某一個決定就對了，而是一套體系。你要持續做對的決定，同時讓每個錯的決定影響越小越好，要麼決定本身影響小，要麼你快速糾正。」

他分享了自己的決策框架，「每個決定要看它是大的還是小的、可逆還是不可逆。大的不可逆的決定要慢下來，小的可逆的決定可以快速做，慢慢校正到正確方向。」

談及自傳結尾那句動人的「If you can, you must（能力所及，即是責任）」，重獲自由後的他最想實現什麼？趙長鵬笑著表示：「當前的生活狀態遠勝於擔任 CEO 時期，壓力沒有那麼大。過去擔任 CEO 每天要開二、三十個會議，如今重心轉向投資與政府關係事務，相對來說時間自由了很多。」

目前，趙長鵬主要透過 YZiLabs 扶持新創早期項目，特別是在市場低谷期持續注資。（黃文琪攝）

他再次感歎自己是一個非常幸運的人，「到我這個影響力、有現在資源的人，要麼年紀比我大很多，要麼時間沒有我多。我現在有資源、有時間、有精力，應該可以做些對社會有正面影響的事情。」

目前，趙長鵬主要透過 YZiLabs 扶持新創早期項目，特別是在市場低谷期持續注資。他提到，過去半年間已投資近 200 個項目，其中八成聚焦於 Web3，兩成布局 AI 領域，「相信未來一、兩年會有不錯的回報。」

公務以外，他唯一願意花時間的是運動，例如滑雪、衝浪，「運氣好的話還可以再運動幾十年，現在能玩就盡量玩。」訪問結束，趙長鵬起身告別，從江蘇農村邁向全球最大加密貨幣交易所，從身陷聯邦監獄到獲總統特赦，這一段不尋常的人生經歷，正如他所說：「編故事都編不出來。」