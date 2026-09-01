趙長鵬專訪｜香港是中國的沙盒　籲金融基因不能只「守住」港交所

從身陷美國聯邦監獄到重獲自由，幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）來港出席 Bitcoin Asia 2026，並接受《香港01》專訪。這位歷經起伏的幣圈傳奇人物，談及香港 Web3 布局，他點出香港「思維非常進步」，堪稱中國數字貨幣試驗的頂級「沙盒」；但趙長鵬同時直言，香港若想守住亞洲金融龍頭寶座，絕不能僅靠傳統思維，必須給予監管更開闊的自由度與創新空間。



趙長鵬認為，香港「思維非常進步」，是中國的一個沙盒，非常適合做金融創新和Web 3行業。（黃文琪攝）

香港是中國的沙盒 不能只「守住」港交所

作為全球最大加密貨幣交易所的創辦人，趙長鵬選擇營運基地的標準是「監管友好程度」。他在自傳中寫到，杜拜給他黃金簽證不到12小時，新加坡申請工作簽證卻花了9個月，兩地效率高下立見。那麼，香港在他眼中如何？

趙長鵬指出，中國目前尚未有明確的數字貨幣監管條款，但香港從去年開始推動穩定幣牌照和交易所牌照，正在探索金融創新的邊界。他認為，香港「思維非常進步」，基本上是中國的一個沙盒，非常適合做金融創新和Web 3行業，「香港要保持亞洲金融領先地位，必須在金融創新上嘗試，不然一直守住港交所﹙0388﹚，大概不行。」

他特別看好真實世界資產（RWA）代幣化的潛力，認為資產上鏈後可打破時差與跨境限制，對接全球市場，釋放中小市場資產的流動性。

監管自由度要增加 「現在要麼沒有，要麼太嚴」

趙長鵬強調，香港的金融基因是優勢，但必須在監管和創新之間拿捏好分寸，「監管的自由度還是要增加。現在要麼沒有監管，要麼管得太嚴，還是要找到一個平衡點。」

談及各國監管進度，他評價阿聯酋目前最為領先，美國在穩定幣和交易所監管方面推進較多，日本較為積極，香港推進較快，新加坡則相對保守。

他認為加密行業已熬過最嚴酷的「寒冬」，行業基本面健康。去中心化交易所經歷8年演進，技術與用戶認知已大為成熟，若全球監管政策持續鬆綁，行業將迎來更大爆發。

談及AI產業布局，趙長鵬直言這並非香港的強項。（黃文琪攝）

香港不適合做AI 台灣更有優勢

談及AI產業布局，趙長鵬直言這並非香港的強項。「香港其實並不是一個互聯網的基地，所以做AI不一定是最好。」他認為台灣因為有晶片產業，「做AI更有優勢」。不過他強調，這不是二選一的問題，只是各地基因不同。

但他認為AI與加密貨幣的結合是不可逆轉的趨勢。他預測，未來數十億AI代理進行自動買賣、談判和交易時，使用的資金一定是加密貨幣，且很可能從穩定幣開始，之後再逐步接入比特幣等其他公鏈資產。

目前，趙長鵬主要透過YZiLabs扶持早期項目，特別是在市場低谷期持續注資。他提到，過去半年間已投資近200個項目，其中八成聚焦Web3，兩成布局AI，「相信未來一、兩年會有不錯的回報。」