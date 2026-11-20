一個時裝品牌創辦人，最緊張的竟然不是潮流剪裁、布料質地，而是衫袋夠不夠多、電話紙巾卡有沒有位放？甘比（陳凱韻）以華置CEO、「大劉」劉鑾雄太太為人熟悉，近日多了一個身份——針織時裝品牌 KUUKee 創辦人。



俗語話「衣如其人」，更何況是一個人自己創立的時裝品牌？認識甘比，倒不如由一件衫說起。身居高位、丈夫家財萬貫，卻沒有高不可攀的架子。她接受《香港01》訪問時，沒有大談時尚理論，講的都是生活裡的「安全感」與「開心」：衫要「colorful」、要實用、要令穿戴者心情好。從衫要衫袋，講到出街食飯自備辣椒油，這位老闆的「玩味」原來很貼地。



俗語話「衣如其人」，更何況是自己創立的時裝品牌？認識甘比，不如由一件衫說起。（梁鵬威攝）

靈感非天馬行空 只想人「著咗開心」

一個人的穿衣打扮與儀容風格，往往反映其性格特質、生活態度、審美品味與社會身份；而創立時裝品牌，大概更見一個人的內涵。甘比今年創立KUUKee，主打色彩豐富、溫暖而實用的設計，名字有「Kooky（玩味）」之意，希望為穿戴者轉換心情。

訪問開始時，記者提到甘比身上穿著的衫「好colourful」、「好warm」，問她靈感來自哪裡。甘比爽快答，靈感來自她一直以來的生活態度，「我想表達開心嘅感覺俾人，希望帶開心俾人，所以希望啲衫colorful啲，大家著咗嗰日會開心啲、心情好啲。」

甘比表示，KUUKee靈感來自她一直以來的生活態度，最重要是開心。（梁鵬威攝）

她指自己多年來喜歡買衫、襯衫，很清楚自己需要什麼，於是將靈感放入設計，例如加入褶皺（waffle）元素，又有衫袋增添實用，「有個袋就好好多，我仲要特別多袋，好方便；剪裁又可以遮肚腩，有陣時有啲『fancy』 嘅感覺。」她又笑言自己不太懂擺甫士拍照，有袋可插住手，拍照會自然些。

這份「實用」並非單純裝飾，她希望KUUKee的衣服放在衣櫃裡「永遠都攞翻出嚟著，永不過時！」

衫袋多過手袋 安全感一衫收納

講到設計中最實用的一環—— 口袋，不得不提她口中的「安全感」。甘比說：「都市人比較忙碌，好多時唔記得個電話擺咗去邊，有個口袋喺度就穩陣啲。做媽媽又會帶多啲紙巾、濕紙巾、卡，一次過袋晒落去，有時唔記得帶啲咩都搵得返，好有安全感。」

千億富豪的另一半，還怕要親自「拎東西」？外界必然以為她身邊有很多助手幫手，隨傳隨到，但甘比笑言，助手其實也很忙，「佢哋要做好多嘢，我都有幫佢哋拎嘢，冇乜所謂。助手係幫你，但如果你已經做到嗰啲嘢，又冇必須要人幫。」她稱，不會因為身份是老闆就不做，「好多嘢都唔可以因為你個身份係boss就唔做！」

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KUUKee主打色彩豐富、溫暖而實用的設計，特備口袋有「安全感」。（梁鵬威攝）

穿自家衫開會 為氣氛「暖場」

這份實際與隨性，也延伸到品牌名字。KUUKee有「Kooky（玩味）」之意，希望為穿戴者轉換心情。被問到自己做過最玩味的事，甘比笑言：「我本身係一個唔係好玩味嘅人，反而有啲朋友覺得我玩味。因為我好鍾意食辣，就算出街食嘢都會帶定辣椒油，好多鋪頭可能得辣椒醬，但我鍾意辣椒油，我會咩都加，有時加大成碟，人哋會覺得『哇你好勁，飲個湯都加』！」

雖然品牌如甘比本人一樣玩味、個性十足，但她稱，設計不是想「譁眾取寵」、特別引人注目，而是想大家穿上後開心、精神，自然會有自信。「好多時女士揀衫，可能睇心情，唔知著得好唔好睇，心情都麻麻哋。我希望每個人著上身已經好妥當，唔需要諗著得靚唔靚、人哋點樣睇，而係你自己個心情。」她認為，以前一代可能比較拘謹，現在更注重舒適度。

這份「著得開心」的念頭，也延伸到她的工作場景。甘比現在身份橫跨華置CEO、品牌設計師和母親，被問到以不同身份穿上KUUKee開會的感覺，她說：「覺得好舒服、好精神，呢種能量令你喺商業決策上面都唔會咁傳統，我自己都唔係一個咁傳統同死板嘅人。好多時開會都想用輕鬆啲嘅方式，著咗呢套衫，個氣氛可能已經降溫、暖場啲。」

甘比稱，設計自家品牌時，最想大家穿上後開心、精神。（梁鵬威攝）

手袋四寶：CEO、小朋友、自己、設計師

甘比透露，心裡已有很多設計想法，未來會推出配飾、襪等。至於手袋，她指會考慮，但希望整得靚、得意才推出。問及若手袋只能放四樣代表自己的東西，她的答案是會放手機﹙方便處理商業決策﹚、Pick-up Card﹙接送證，代表母親身份﹚、毛冷與鉤針﹙代表甘比自己﹚，以及一條紫色圍巾﹙代表品牌設計師﹚，「因為我鍾意紫色，同埋攞呢條巾可以周圍穿搭，又可以宣傳下KUUKee。」

如果說開會著衫是向外傳遞輕鬆，那麼消費者身上，她最看重的是甚麼？甘比指出，KUUKee最打動她的是色彩和背後故事，「我做出嚟都係希望大家開心，同埋大家會諗到一個手作嘅溫度。都市人好繁忙，好多時會忘記咗開心係咩，不停面對好多唔同挑戰，少咗忽略自己。手作嘅溫度俾佢哋知道，其實呢個世界好溫暖。」她笑言，現時生活最開心是從頭到尾都可以做到自己喜歡、熱愛的事情，投入去做。

KUUKee 推出開局旺場，甘比稱未來會花多時間在品牌上。（梁鵬威攝）

不貪心上市 望全世界認識KUUKee

這份投入，如今也放在KUUKee的下一步。甘比表示，產品成立初期有很多事情要跟進，一開始沒料到反應這麼好，品牌早前在金鐘時尚名店JOYCE獨家發售並舉辦預覽，部分款式首30分鐘便告斷碼，大部分貨品需要預售。

既然反應比預期好、品牌可以做大一些，她指接下來會多放時間在KUUKee；即使忙碌，也不會覺得辛苦，因為有興趣、有熱誠去做。品牌亦已落實11月底衝出香港，進駐首爾潮流名店BOONTHESHOP旗下的CASESTUDY，與韓國市場見面。她說時間由自己分配，同一時間可以處理很多事。

至於會否做美妝，她直言興趣不大，除了工作要化妝，自己不太懂化妝，也不熟那個範疇，未必會想做，但也不排除突然去學而做出成績，不過KUUKee推出之後，有很多不同範疇的品牌找她合作，她要慢慢看是否適合、是否做得到。

由一個「想人著得開心」的念頭，到衫袋裡的安全感、開會時的一件自家衫，甘比做KUUKee的邏輯其實很簡單：實用、舒服。（梁鵬威攝）

對KUUKee的願景，甘比希望全世界都認識KUUKee，「大家諗到KUUKee就好開心，已經好開心，其他就唔諗住。」她表示不貪心，不會以上市為目標。品牌目前以線上為主，但收到不少意見希望親身試穿，因此會慢慢實踐，不排除在香港或其他地方開實體店，與華置旗下商場合作則看形式，「最緊要夾，唔夾就唔會夾硬嚟！」

由一個「想人著得開心」的念頭，到衫袋裡的安全感、開會時的一件自家衫，甘比做KUUKee的邏輯其實很簡單：實用、舒服。她沒有將品牌說成宏圖大計，反而更在意大家穿上身那一刻的心情。對這位仍會幫助手拎嘢的老闆來說，如果一件衫可以令都市人多返少少開心，已經是一個好開始。