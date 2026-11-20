華置CEO、「大劉」劉鑾雄太太甘比（陳凱韻）近日推出自家針織時裝品牌 KUUKee ，大收旺場。如果說其設計的作品講究「手作溫度」，甘比看自己的人生，也像一件一針一線織成的針織品。



由基層記者到華置CEO、香港女富豪，再到針織好手、時裝品牌創辦人，她接受《香港01》訪問時說，每一個階段都很享受，自然而為，「唔需要補針，因為過咗去你點補都冇用；呢一刻我會補針﹙的話﹚，就係再勤力啲！」對於今時今日的成功，她直言無法解釋，但會將「勤力」放在最前；談作息，她坦言目前每天只睡2至4小時，因為「覺得瞓覺係嘥時間」。而說到底還是那句：「冇勤力你就咩都唔得！」



基層記者做起，做過娛樂版，訪問過不同的人；後來做生意，再到今日創立品牌。甘比自言勤力很重要。（梁鵬威攝）

甘比的人生軌跡，並非一開始就寫好劇本。她由基層記者做起，做過娛樂版，訪問過不同的人；後來做生意，再到今日創立品牌。甘比形容這條路「好順暢，又唔係特登安排，人生就係咁樣行，所以我好自然咁做咗。」一切順其自然，猶如巧手針織。她看人生，也像一件針織品——過去的一針一線改不了，能夠「補」的，只有當下。

人生如針織 過去無法補針

這份手作溫度，也讓她回頭看自己的人生像一件針織品。被問到哪一部分最滿意、哪一部分要補針，她說：「每一part我都好enjoy，以前做記者又好，跟住做生意、做品牌，每一個moment都好enjoy、好開心，唔需要『補針』！﹙因為﹚過咗去你點補都冇用，而呢一刻，我會補針就係再勤力啲。future﹙將來﹚嘅話，可能講得太早。」

講到過去，記者生涯是甘比口中難得「Lucky」的養分。（梁鵬威攝）

記者生涯最Lucky 學會被拒絕不洩氣

講到過去，記者生涯是她口中難得「Lucky」的養分。對於由基層到今天的經歷是否很多姿多彩，甘比說：「每個人人生經歷唔同，咁啱我嘅經歷就係由基層做記者，去做生意，跟住做呢啲嘢。其實我好順暢，又唔係特登安排，人生就係咁樣行，所以我好自然咁做咗。」

回望記者生涯，她說得著很多：「做記者嗰幾年學到好多嘢，識到被人拒絕、唔好洩氣、要堅持。以前訪問對象有好多唔同，雖然嗰陣做娛樂版，但接觸到財經、港聞嘅人，我係lucky嘅，遇到好多唔同嘅人，喺唔同人身上學識好多嘢。」她亦感慨，以前做記者很好玩，但若今時今日做記者會有距離和限制，很多事不能真正體會。

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甘比感慨，以前做記者很好玩，可接觸不同的人和事，但現在很多事不能真正體會。（梁鵬威攝）

成功兩個字 「冇勤力咩都唔得」

也正因為走過被拒絕的日子，她談成功時將「勤力」放在最前。甘比稱：「對於成功，我會用lucky嚟形容，因為我解釋唔到；但成功因素就係有勤力。雖然好多人講勤力就有用咩？勤力未必得，但係你冇勤力就咩都唔得！」

她強調，不覺得現時自己去了另一個世界或另一個身份，「我始終係我自己，都係一個好勤力嘅人，繼續做每一日要做嘅嘢。我喺屋企都鍾意執嘢，工人姐姐係Helper，幫你手做嘢，但你自己做到嘅嘢都係自己做。助手唔係要幫我拎好多，我成日都幫佢哋手，我覺得應該互相幫忙。」同樣地，她認為做品牌需要耐性，這是性格使然，「自己本身都勤力」。

甘比透露自己每天只睡2至4小時，認為瞓覺「係嘥時間」。（梁鵬威攝）

日瞓2至4小時 「瞓覺係嘥時間」

此外，成功人士似乎都「戒掉」睡眠，她透露，自己每天只睡2至4小時，「我唔係好瞓覺，因為我唔鍾意瞓覺，覺得瞓覺係嘥時間。所以啲時間好見使、好好用。不過，呢個係暫時嘅生活狀態，可能遲啲下年你訪問我，我要瞓10個鐘先得。」一日時間分配方面，她堅持接送小朋友返學、放學，中間回公司做每日要做的事，其餘時間自己再分配。

睡眠以外，她對「身份」也看得簡單。雖然外界常以華置CEO、品牌創辦人、「大劉」劉鑾雄太太等標籤看她，但她強調自己始終是同一個人：在家會執嘢，助手忙時會幫手，能做到的事不會因「老闆」身份而假手於人。這份互相幫忙的日常，與其說是管理哲學，不如說是她口中的性格使然——勤力、耐性、唔怕做。

由記者到CEO，甘比指自己始終是同一個人，並不會因「老闆」身份而假手於人。（梁鵬威攝）

人生順住做 非刻意安排

談到未來事業與生活方向，甘比強調很多事都是「順住做」，並非刻意安排。她解釋，創立KUUKee也非一早規劃，「因為我覺得自己好似工廠咁頂唔住，不如將啲idea去做一個牌子」。

對於往後發展，她沒有設定宏大藍圖，只抱持順勢而為的態度，「handle到就繼續做多啲，handle唔到我咪繼續將現有嘅嘢做得更好。」在她看來，與其刻意追逐下一步，不如先將手頭上的事做好，待能力和時間許可，再逐步擴展。

由記者生涯學識被拒絕、不洩氣，到今日「日瞓2至4個鐘」仍親力親為，甘比口中的「Lucky」背後，始終離不開「勤力」兩個字。她看人生如針織，過去「補唔返」，現在就補勤力；未來呢？她沒有急着織出宏圖，只繼續順住做，handle到就做多啲，handle唔到就把現有的做得更好。這件針織品，大概還會一針一線織下去。