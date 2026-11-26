訪問甘比之前，記者心裡有個疑問：一個每天只睡2至4小時的人，皮膚狀態怎麼可能好？結果她一坐低，答案就寫在臉上，身為華人置業集團行政總裁的陳凱韻（甘比），皮膚細膩，身形「剛剛好」，笑起來自帶一股從容的魅力，狀態好得令人忍不住想抄她的護膚筆記。



甘比今年創立了KUUKee，與其說是一個時裝品牌，不如說是她買衫多年後的衣柜延伸，衫袋要多、顏色要夠，但最緊要還是舒服。所以當記者問她扮靚心得，她開口第一句不是名牌、不是潮流，而是：「最緊要著得舒服。」

甘比皮膚細膩，身形「剛剛好」，笑起來自帶一股從容的魅力。（梁鵬威攝）

舒服至上 最緊要著得開心

甘比分享穿搭貼士，語氣輕鬆得像跟朋友聊天。她說自己不會刻意堆砌，反而喜歡一套簡單穿搭，親自設計的「百寶袋」上衣再襯牛仔褲。她笑言：「你估下我身上有幾個袋」，答案是原來一套衫會有13個口袋。

講到顏色搭配，甘比坦言有些顏色「比較難carry」，例如mint color（薄荷綠），不過她的設計裡會有藍色，方便大家即刻襯牛仔褲。尤其喜歡紫色的她，苦惱生活中較難買到「好看的紫色衣服」，因此KUUKee也會有紫色的出品，「紫色短裙搭配白恤衫都可以好好睇。」

同時，她又會加入一些得意顏色，讓大家日常生活穿搭拼紫色又得、粉紅色又得，「你少啲會著嗰啲衫嘅顏色，就可以喺KUUKee度搵到啦。」顏色如此豐富，難怪她說品牌可以為穿戴者帶來開心的感覺。

KUUKee是甘比親自設計的個人時裝品牌，主打玩味色彩與舒服日常，部分款式賣到斷貨。（梁鵬威攝）

唔識化妝索性唔化 每日敷水分面膜

講到化妝和保養，甘比直認：「我唔係好識化妝。」所以平時空閒，她索性不化妝，讓皮膚休息。

最有趣是，她透露每天只睡2至4小時，卻依然保持靚樣。她透露：「我唔係好瞓覺，因為我唔鍾意瞓覺，覺得瞓覺係嘥時間。所以啲時間好見使、好好用。」不過她補充，這只是暫時的生活狀態：「可能遲啲下年你訪問我，我要瞓10個鐘先得。」

睡眠時間有限，護膚就要靠其他方法。她有一樣堅持：「我每一日都會敷水分面膜。」她解釋，肌膚好需要水分，人體成身其實70%是水，除了身體之外，皮膚都需要水，所以水分面膜是最直接令皮膚乾爽、狀態好的方法。

一日時間分配方面，她堅持接送小朋友返學、放學，中間回公司做每日要做的事，其餘時間自己再分配——聽起來像時間魔術師。保養不一定靠睡眠，甘比用自己的方式證明：狀態好，是一種生活態度。

甘比每天只睡2至4小時，卻依然保持靚樣。（梁鵬威攝）

KUUKee部分款式賣到斷貨 訪問尾聲笑聲不斷

KUUKee是甘比親自設計的個人時裝品牌，主打玩味色彩與舒服日常，部分款式賣到斷貨。問到銷情，甘比笑言好多件都賣得好好，很多都斷貨。她特別提到「百寶袋」這個名容易記，所以大家印象深刻；另外波點系列也斷貨，因為穿上身覺得新鮮，最主要是好舒服，所以深受歡迎。甘比又透露，靈感其實好多，但要慢慢提升出來，要等大家適應。

訪問尾聲，甘比一邊研究衫一邊介紹，氣氛輕鬆。這位日瞓兩、三個鐘依然明艷照人的老闆，沒有半點架子，反而像朋友分享衣櫃秘訣，唔化妝、敷面膜、著得舒服，再加一個賣到斷貨的「百寶袋」。狀態好，原來可以這麼有說服力。