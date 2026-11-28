幣圈「一姐」、幣安（Binance） Co-CEO兼共同創辦人何一今日（28日）在泰國舉行的幣安區塊鏈周接受傳媒訪問時談及平台安全事件、人工智能（AI）帶來的風險、加密貨幣行業的周期與亂象，以及對監管和市場佈局的看法。

她向《香港01》直言，區塊鏈安全「可能比大家想像中還要複雜和瘋狂」，行業當前最大挑戰則是信心不足。

何一表示表示，直言，區塊鏈安全「可能比大家想像中還要複雜和瘋狂」，行業當前最大挑戰則是信心不足。（黃文琪攝）

安全風波後升級防禦

幣安早前經歷成立以來最嚴重的安全風波，10月29日幣安熱錢包遭黑客攻擊，約63.4億美元數位資產受影響，成為歷來最大單一虛擬資產盜竊事件。何一表示，Binance 此前在內部推廣 AI 工具時存在權限管理過於寬鬆的問題，區塊鏈安全問題確實需要更加關注，「可能比大家想像中還要複雜和瘋狂」，屬於非常大的挑戰，幣安一直在推進相關工作。

她提到，目前有三家安全公司在做外部審計，會先發布報告，再邀請另外的機構跟進。她亦談到平台在安全上的多層防護思路，包括內部數據使用、代碼審查、監督機制等，有獨立專業安全團隊負責。

AI是利器亦是風險 行業最大挑戰是信心不足

談到AI，何一形容是非常厲害的武器，但同時也會帶來風險。她指出，AI在內部數據處理、代碼編寫等方面有應用，但需要配合監督機制。

她亦談到當前加密行業面臨的最大挑戰是信心缺失，外界普遍認為「敘事」已轉向AI，但機會依然存在，從互聯網發展史來看，泡沫破裂的時刻往往是真正的建設者構建商業模式、創造真實價值的時刻。

對於加密貨幣行業的周期性，她表示，自己從2017年開始經歷行業起伏，她認為，一個好的商業模式應該建立在健康的現金流和真實收入之上，當前加密行業面臨的最大問題是資產空心化，幣安現階段的角色是生態建設者，即建立更健康、更可持續的業務模式，而不是追逐短期炒作。

調整投資產品 冀打造教育平台

因此，何一提到，幣安在投資產品上進行了調整，包括對上幣標準和產品形態的改變。她表示，過去行業內很多項目「炒完了就歸零」，但幣安希望提供的是「一個教育平台」，讓用戶對投資標的有一定理解。她說，平台會考慮項目的流動性、合規性和長期價值，而不是單純追求數量。

代幣化IPO計劃 仍待監管放行

何一還透露，幣安未來計劃推出更多新類型資產，特別是RWA計劃，以及協助企業從IPO到代幣化IPO的專業「打新」項目，目前正在等待監管批准。一旦獲批，企業端會多一條把傳統 IPO 流程接到代幣化發行的路徑，幣安的資產版圖也會從交易端再往發行端延伸。

她指出，RWA（真實世界資產）、穩定幣的全球普及以及美股代幣化（5美元即可交易、24/7全天候運轉）正在真實發生。技術永遠是驅動世界前進的核心動力，真正可持續的商業模式是能解決人們生活問題且有人願意買單的真實生意，而非僅僅依靠資產財富效應的泡沫。

若中國監管允許 幣安將會回應

她亦談到美國市場的監管問題，表示幣安在美國的業務受到限制，但會尊重各地監管要求。她提到，如果中國監管允許，幣安「當然也回應」，可以幫助中國的商業更好地在全球範圍內進行投資，讓全世界的人都能買中國的股票，這對整個交易市場「是一個有利的信號」。但她承認，目前需要看監管的接受程度和時機。

幣安區塊鏈周（Binance Blockchain Week）於 11 月 28 日至 29 日在泰國曼谷舉行。今年大會主題為「進化（Evolve）」，聚焦實際應用、傳統金融與鏈上連接，以及 AI 與鏈上交易等議題。