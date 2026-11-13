Binance幣安63億美元史上最大加密幣劫案　FBI：已凍結27億美元

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）上月遭黑客狂掠約63億美元（約491億港元），創下史上最大宗加密貨幣失竊案。美國司法部與聯邦調查局（FBI）11月12日公布重大進展，指當局與私營機構聯手，至今已成功凍結逾27億美元（約210億港元）被盜資產，並獲法院授權正式扣押其中逾12億美元（約93億港元）。



美國福斯財經網報道，美方調查鎖定幕後黑手為朝鮮黑客組織「TraderTraitor」，在10月29日發動攻擊，並透過跨鏈橋及混幣器試圖洗白資金。幣安揭露黑客入侵的源頭竟是一場「虛假求職面試」，員工電腦因此遭植入惡意程式，令黑客滲透內部系統轉走巨款。

幣安聯席行政總裁鄧偉政（Richard Teng）強調，交易所已堵塞漏洞並全額回填受影響資產，用戶不會承擔任何損失。

美方同步宣布瓦解另一朝鮮黑客行動「FaceStealer」，黑客會先劫持受害者的通訊及社交帳號，再邀請其聯絡人進行視像會議，期間播放預錄或深度偽造影像製造「技術故障」假象，誘騙對方下載所謂「修復方案」實則植入惡意軟件。

這一行動在過去18個月內竊取逾4億美元，當局更在行動中檢獲超過900段受害者被偷拍的網絡攝影機片段。