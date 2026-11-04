Binance幣安被盜494億　稱黑客利用AI工具及虛假工作面試入侵電腦

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）11月3日（周二）表示，黑客利用虛假的招聘面試入侵一台電腦和一個內部AI工具，從而控制該公司的錢包，並盜走價值63億美元（約494億港元）的加密貨幣。该宗事件可能是史上規模最大的金融盜竊案。



路透社報道，幣安稱攻擊始於6月份，當時其錢包開發團隊的一名員工下載一個被竄改的AI工具。該加密貨幣交易所發現這一情況後，更換了設備並更改憑證，但該員工及其錢包團隊其他成員的身份資訊仍然暴露給了黑客。

9月，另一位軟件工程師在求職面試後，下載了一個「惡意程式碼庫」。他當時以為自己應徵的是一個正式職位，面試過程包括與一家虛構公司的CEO進行線上會面。

2026年10月30日，圖為加密貨幣交易平台幣安（Binance）的標誌和駭客代碼。（Reuters）

等到10月20日，攻擊者利用這台被入侵的電腦以及一款內部AI工具，控制了錢包開發者及其團隊中另一名錢包開發者的系統。最終在10月29日，黑客利用竊取來的憑證觸發惡意腳本，成功盜走資金。

美國聯邦調查局（FBI）將這宗事件歸咎於一個朝鮮黑客組織，但朝鮮否認這一說法。幣安表示，將賠償所有因這次黑客攻擊而蒙受損失的客戶。