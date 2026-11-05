Binance幣安被盜494億元　創辦人趙長鵬警告：銀行處境更危險

全球最大的加密貨幣交易平台幣安（Binance）10月29日遭黑客攻擊，20分鐘內被盜取約63億美元（約494億港元）加密貨幣，或為歷來規模最大的網絡盜竊。創辦人趙長鵬（CZ）接受CoinDesk專訪表示，AI將催生更多網絡攻擊，並警告銀行處境更加危險，呼籲金融業必須以AI抵禦AI黑客。



據報道，趙長鵬警告隨著AI正提高黑客的攻擊能力，傳統金融機構亦將面臨類似威脅，他直言：「如果加密貨幣交易所都會被黑客攻擊，那麼在我看來，銀行的處境更糟。」

趙長鵬還表示「業界需要利用AI來防止AI黑客攻擊」，呼籲建立通用安全標準或行業聯盟應對網攻，相關討論已經展開，但細節尚未確定。

區塊鏈分析機構Elliptic指，暫無證據顯示AI代理參與洗錢，涉案資金轉移僅依靠自動腳本執行。

趙長鵬透露，在 Tether、Circle及美國特勤局（USSS）協助下，已有約28.5億至30億美元（約224億至235億港元）涉案資產被凍結。他提到，恢復提現後首波約36億美元（約282億港元）的提現僅佔幣安總資產約2%，遠低於他預測的10%~30%。幣安行政總裁鄧偉政（Richard Teng）亦表示，如今每小時的充值額已開始超過提現額。