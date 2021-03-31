藍瓶咖啡主席：香港精品咖啡市場潛力大　留客之道在於肯專注

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-01 11:14

有「咖啡界Apple」之稱的Blue Bottle Coffee（藍瓶咖啡）在去年4月攻港，首間店落戶中環擺花街，今年1月又在IFC開設第二間分店，至今每日仍有不少捧場客。藍瓶咖啡主席Bryan Meehan接受《香港01》專訪時表示雖然香港租金「非常、非常、非常貴」，令公司難以開到大面積的咖啡店，但香港擁有濃厚的咖啡店文化，客人也會欣賞精品咖啡和優質服務，故他認為香港具有不俗的市場潛力，公司正在其他地區「搵舖」，希望可以開設更多分店。

疫情來襲，飲食業是首當其衝的行業，而藍瓶咖啡的香港店更是在疫市中開業。Bryan Meehan透露公司在香港的開店計劃有受到疫情影響，而要延遲開業3個月，幸好亞洲地區（包括香港）疫情控制得較好，所有分店去年均有一直營業，銷售表現不錯，惟美國門店期內要關店3個月。「這是很痛苦的時期，但公司知道客人的生活方式已經改變，他們轉為在家飲咖啡，所以公司推出了Blue Bottle subscriptions（咖啡訂購方案）。」他續指為了捕捉宅經濟商機，公司也有在日本推出了即溶咖啡，希望讓精品咖啡更加「入屋」，未來公司希望把咖啡自動販賣機引入香港。

被問及如何維持客人熱度，Bryan Meehan覺得若果可以專心、努力地做好自己擅長的事，不要被其他事情影響，「當你做到最好，自然就會有口碑，客人也會維持忠誠度，又會向朋友介紹你的產品。」他以藍瓶咖啡為例，公司會專心做好咖啡和提供好服務，為氣候轉變和可持續發展出一份力。

早前有網民發現藍瓶咖啡於上海招聘「品牌總監」，由此推算公司有意在上海開店。他承認公司的確有在上海開展招聘工作，並惹來不少猜測，但在公司準備好所有事情前，大眾需要耐心等待，當一切就緒，公司便會適時作出公布。