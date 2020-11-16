專訪｜3D食物打印技術冒起　卻未廣泛應用　雀巢香港一姐拆解原因

全球人口正步入老齡化階段，以香港為例，政府統計處預期在2041年，65 歲及以上的人口將大增至256萬，即每3個人就有1人是長者，較2013年每7人之中有1名長者的比例為高。

研發特殊營養品

為解決社會人口老化以及與日俱增的營養需求，全球食品巨頭皆「絞盡腦汁」，雀巢也不例外，成立了雀巢健康科學，研發和生產特殊營養品。雀巢香港總經理鍾美玲說雀巢健康科學會因應長者、癌症、糖尿病和吞嚥困難患者的需要，積極引入不同產品，例如即食營養糊餐、癌症治療專用營養品等，並把這些產品推薦給專業醫護人員，讓他們按照不同個案的情況來制定餐單。

雀巢公司在2018年於日本試行個性化定製營養指導計劃，透過人工智能（AI）技術和 DNA 測試，檢測消費者的健康數據和飲食狀況，再向他們推薦合適的生活方式和特別配置的營養補充劑，可是這個計劃卻未有在香港推行。鍾美玲解釋雀巢一直在研究創新的產品，而在醫療和健康範疇，尤其是特殊健康需求人士，他們的飲食需要經由醫護人員指導。

全球人口正步入老齡化階段，食品巨頭雀巢也有專責部問研發和生產特殊營養品。﹙資料圖片﹚

引入營養布丁 予吞嚥困難患者

若以吞嚥及咀嚼困難患者為例，雀巢香港從日本引入營養布丁，該款布丁共有豆腐、咖啡、朱古力和甘薯4個口味。她說：「好多老人家身體機能退化，肌肉萎縮，會有吞嚥困難嘅情況，呢個布丁可以俾佢哋好安全咁食，我都有試過，真係似一般布丁咁好滑、好好味。」

近年3D打印技術已經應用到食物製作層面，更可融合營養知識，為吞嚥能力退化的長者改善膳食。鍾美玲認為3D食物打印技術是好發明，可以把將糊狀食物的形態變得更為吸引，但據她了解，這個技術屬於初步階段，在速度及溫度控制上仍不太完善，故難以廣泛應用。「若果需要好長時間印一舊瘦肉或者蘿蔔，可能印完都已經凍咗，對進食者未必係享受！」