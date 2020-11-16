專訪｜食得健康是王道　雀巢推超級食物製小食　進軍人造肉市場

新冠肺炎疫情掀起宅經濟風潮，人們在家逗留更長時間，除了會自己下廚外，也會更頻繁地網上購物，令網購平台成為逆市奇葩。在這股「新常態」下，雀巢香港亦不甘於後人，在7月時推出自家網購平台，打算分一杯羹；同時，公司亦瞄準健康飲食潮流商機，為客人提供更多健康產品。

雀巢香港總經理鍾美玲接受《香港01》專訪時表示，疫情對經濟、各行各業都有一定挑戰及影響，但經濟是有升有跌，最重要是做好本業：提供優質食品給市民，從而提高他們的生活質素，公司並對未來經濟前景抱著樂觀和積極的心態。

過去數月，本港實施晚市禁堂食令，食肆人流大減。（資料圖片）

疫情令市民減少外出，加上過去數月餐飲業實施禁堂食令，更多市民在家煮食，令雀巢香港的豆腐、豆品、乳酪、咖啡和雪糕銷售額錄得可觀增長。鍾美玲說雖然目前香港經濟情況更有挑戰性，惟疫情令到大眾對健康的關注度提升，消費者購物時不只著重價錢，也會希望吃得健康。因此，擁有百福、Dreyer's等知名食品品牌的雀巢，將會向客人提供更多健康選擇，包括無添加糖豆漿及低糖黑豆漿、無糖茶愉系列、0脂肪雪葩條系列等。她透露公司研發食品時的大方向是低糖和低鹽，未來會繼續根據消費者需求、口味轉變，再提供不同類別產品。

鍾美玲作為香港總經理，有機會率先試食雀巢所有產品，她笑稱自己與大部分港人一樣，喜歡吃零食，但又怕肥，最近公司新推出的Fitness高纖輕小食系列就深得她的歡心。該小食系列分別有脆片小食、植物特飲和綜合堅果，產品用超級食物（superfood）為基礎製成，最大賣點是高纖、低脂和低糖。「呢啲健康小食可以俾大家口痕嗰時食下，我最近都成日食，其中2款Fitness飲品：糙米薑黃和紅薏米合桃，我做運動前都會飲一包，係好健康嘅飲品！」

雀巢香港的網購平台由公司來自10個多部門同事，在7個月內一手搭建。（網站截圖）

平台有逾200款產品

現時市民除了對健康的關注度提升外，他們的消費模式亦逐漸轉移至網上。過往雀巢香港有跟不同的網上平台合作，為了讓大眾足不出戶也可以購買公司產品，以及與支持者有更多互動，公司便在7月開設自家網購平台，截至10月中，平台已有超過200款產品，客人平均單價略高於免運費門檻350元。鍾美玲透露公司自去年12月開始籌備建立網店平台，未有特別計算投資額，現時該網店只屬初步階段，對其表現感到滿意。「網購市場過去幾年都平穩發展，今年受惠疫情，更錄得史無前例嘅升幅，唔同年齡嘅客人都會網購，所以我睇好網購市場發展潛力。」公司未來希望擴闊網店的產品線，並考慮引入一些限定產品。

雀巢是世界上最大的食品飲品公司。擁有2000多個品牌，業務遍布全球191個國家。那麼在公司眼中，香港消費者有甚麼特點？鍾美玲認為香港是經濟蓬勃發展的都市，市場競爭激烈，消費者比較開放，願意接受新事物，所以公司將會不斷創新，研發更多新產品，包括本地生產產品及在外地引入產品，冀以多元化產品，來滿足消費者喜好。

坊間有不同的飲食概念，鍾美玲說公司不會只看單一飲食方法，而是發掘不同種類食物的潛力。（受訪者提供圖片）

料未來無肉餐單將成潮流

雀巢去年4月已在歐洲推出「不可思議漢堡」（Incredible Burger），公司更在今年5月宣布斥資超過1億瑞士法郎（折合7.3億元人民幣）擴建天津寵物食品工廠的產能，同時增設首條植物基產品生產線。鍾美玲稱不少人會進食植物肉，來減少身體負擔及保護環境，「我間唔中有一日會食素或者食少啲肉，呢啲植物肉用植物性蛋白制成，味道唔錯，幾特別。香港嘅廚師好有創意，佢哋會做無肉餐單，吸引注重健康、有特別需求嘅人去食，呢一類型餐廳都被大家接受。」她估計未來無肉餐單將會成為潮流，而植物肉市場亦具有增長潛力。