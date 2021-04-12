房屋問題乃港府「廿年都考唔好嘅試卷」　一個原因唔出手推冧樓價

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-12 09:00

立法會早前一份研究報告指，本港平均每100個35歲以下的年輕人，只有不足8個能成功自置物業，而首次置業的平均年齡更推遲到44歲。 面對港樓樓價「離地」，住屋成本高昂，香港中文大學商學院高級講師李兆波接受《香港01》專訪時形容，土地及房屋問題是港府一張「考咗廿年都考唔好嘅試卷」，至於青年置業難，政府更是責無旁貸。

然而，港人「買磚頭保值」的觀念根深蒂固，李兆波相信未來港樓樓價難大跌，並促請政府加快推展青年宿舍，以緩解青年「上車」的困境及對社會的不滿。

土地佔政府收入近三成 不利市民上車

李兆波解釋，港府有接近三成的庫房收入來自賣地、物業買賣印花稅，以及差餉地租等土地相關收入，故此「政府唔會輕易賤賣土地」，亦不會推出太多房地產措施，過份壓抑樓市。他續指，政府不會出手「賤賣土地、推冧樓價」之外，香港樓市的另一個殘酷現實是即使買家辛苦儲夠首期，仍要負擔高昂的印花稅稅項。

李兆波認為，年輕人上車置業問題，政府責無旁貸。（鄭子峰攝）

他舉例，以一個700多萬元的「入門級」物業計，首期以外仍需支付差不多30萬的印花稅，「即使政府提供按揭利息扣減，分20年退還，但一開始仍要付30萬，這是很不公平，我要住屋，是天經地義， 好不容易取得入場券（首期），此舉（印花稅）等同臨門踢我一腳。」李兆波認為，單從政府收入角度思考，無疑間接令樓價居高不下。

推展及興建青年宿舍力度不足

他更認為，年輕人上車置業問題，政府是責無旁貸。 事實上，早在2011年前任特首曾蔭權任內已提出青年宿舍政策，惟至今近十年，原定興建的七個青年宿舍項目、涉逾3000個宿位，至今只得一幢、約80個宿位落成。李兆波批評進度太慢，人均月租近5,000元亦超出預期。他認為，項目應是由政府親自負責，而非交予NGO （非牟利機構）實行，因後者非專責建屋。

應為年青人提供空間 發展事業

「2014年係佔中，如個當時果斷啲，推出多啲青年宿舍，相信佢地（年青人）對社會嘅不滿會減低。2014之前就要做，佔中之後就更要加快做，2019年個啲事就應該唔會發生，就算發生，唔會係咁嘅規模。」李兆波指，政府有需要為年青人提供一個百餘呎的空間，讓他們發展自己的事業。

「你諗下由2014年住到2024年，畀你住十年，1,500蚊一個月，百餘呎，企企理理，如果做任何違法事情，會咩都無曬，代價係好大。」

對於中央近日提到，要解決本港的土地及房屋問題，李兆波認為，部分政策如物業稅，過往政府可能是「隻眼開、隻眼閉」，但日後情況或不再一樣，他指，近日財政司司長亦建議引入差餉累進制，故假如持有太多物業，日後或有需要減持。

「供應是足夠的，只是有些人持有很多間（物業），有些人一間都冇。」他相信，中央現在釋出相關訊息，港府將更夠膽實行政策，但在維護金融系統穩定的大前提下，估計對樓價影響有限。他續指，相比其他國家地區，本港訊息自由、資金流動亦較自由，社會環境相對安全，加上香港的儲蓄率高，市民大多寧願將資金投放至房地產市場「保值」，料樓價難大跌。