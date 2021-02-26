財政預算案│李兆波：電子消費券作用有限　失業援助金較理想

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-26 14:41

《財政預算案》提出向18歲或以上香港永久居民及新來港人士，分5期發放總值5000元的電子消費券。中文大學商學院高級講師李兆波表示，電子消費券對提振經濟的作用有限，亦未處理好商戶安裝電子支付的問題，認為政府在提出建議前未有想清楚。 對於《預算案》宣布向失業人士提供百分百擔保特惠貸款，李兆波指，政府將社會福利問題變成金融問題，做法創新，但設立失業援助金較為理想，料只需要動用100至200億元公帑，既然政府在抗疫工作上做得不理想，應承擔更多。

李兆波表示，在2019年反修例示威爆發前，本港零售業每月營業額約有300至400億元，餐飲業約90至100億元，而今次派發消費券涉及款項只有約300億元，提振經濟作用有限。他指出，消費券適用於服務業，而服務業範圍甚廣，理髮、寵物美容等也可包括在內，變相對各行業的幫助較少。

他提到，商戶安裝電子支付的情況亦是另一個問題，例如賣鹹魚的販商是否又會安裝電子支付，擔心最終電子支付營運商獲利較多，認為政府在推出政策前未有想清楚。

他稱，分期派發消費券可延長提振經濟的時間，相信商家非常聰明，會推出分期方式供市民購買大額產品。

在失業人士特惠貸款方面，李兆波說，政府將社會福利問題變成金融問題，很有創新性，但覺得政府抗疫出錯不少，應負上更多責任，據政府說法，現時約有25萬名失業人士，如以貸款計劃上限計算，每人派發8萬元失業援助金，需要約200億元，如減少減低援助金金額或縮短期限，僅需要約100億元便足以推出失業援助金。

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