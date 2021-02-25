電子消費券規模僅達過往1個月銷售額　李兆波：台灣振興券效益高

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-25 20:04

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，就封關防疫措施影響，零售及飲食業界已進入寒冬，香港政府於昨日（25日）公布2021/22年度的財政預算案，指最快於今年暑假推出電子消費券，只適用於本地商戶以刺激消費。 中大商學院高級講師李兆波表示，政府的電子消費券確實有提振作用，但對其經濟效益有所保留，更估計為「政治交易」，若商舖因消費券而減少結業，地產商變相成為得益者。他亦指，台灣的三倍振興券效益最高，建議政府具體列明消費券適用的範圍，令效益變得更大。

李兆波坦言，電子消費券確實有提振作用，但對其經濟效益有所保留。他解釋，若以社會運動及疫情前，2019年香港零售總額計算，360億相當於1個月的銷售額，或來港旅客約3個月的消費金額。

中大商學院高級講師李兆波。（資料圖片）

專家：如果政府彈藥夠，不如派錢好過

李指，政府現時並未為「服務」及「零售」一詞定義，保險、美容、電訊，甚至驅蟲亦屬於服務範疇，認為會「分薄塊餅」，理應援助的行業反而獲益不多。他亦指，消費券的原意為針對特定行業幫助，「如果政府彈藥夠，不如派錢好過。」

李認為，政府推出電子消費券或為「政治交易」，若商舖因消費券而減少結業，商場則不會減租，地產商變相成為得益者。他推斷，為了影響部分人的利益，政府因而「蜻蜓點水」式推出效益不大、行政費頗高的措施，「點都做場Show出嚟睇。」

台灣消費券效益最高

問到外地的電子消費券，李兆波表示，台灣的三倍振興券效益最高，因居民付出1,000元，可換取政府付出2,000元。同時，台灣當局明確列出不適用的行業，如保險、政府罰款等，可集中援助指定的行業。不過他苦笑指，根據政府早前推出的政策，「每次Detail位就出事」，故不抱有期望。

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新加坡消費券針對性強 但香港不宜仿效

至於新加坡針對旅遊業的消費券，李兆波大讚針對性強，相信能幫助當地旅遊業。但他認為，香港並不適宜仿效，因新加坡人較為「聽話」，相反香港市民或會產生爭議，覺得「我屋企都水深火熱啦，憑咩要資助旅遊？」因此，他建議政府學習台灣，應具體列明消費券適用的範圍，令效益變得更大。

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