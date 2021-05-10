專訪｜疫市生意未受損　恆香繼續請人開店　CEO︰希望區區有一間

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-10 07:00

去年初爆發新冠肺炎疫情，零售業重挫，訪港旅客大減，恆香作為一間百年老店亦難以獨善其身。幸好在本土消費、電商及海外業務方面的帶動下，整體生意未算太受影響，今年更會再開4至5間分店，目標是18區「區區有一間」。

曾任會計師的王偉樑，2017年入主恆香老餅家，「空降」成為這間經歷三代傳承老店的行政總裁，除了擴大生意規模外，早前更與昂坪360合作，大搞主題活動及博物館。他接受《香港01》專訪，原來這一系列「搞作」的背後，包含他對推動本地文化的「重任」。

王偉樑表示，今年更會再開4至5間分店，目標是18區「區區有一間」。（黃舒慧攝）

疫情下大部分零售店的生意大減，這家百年老店亦不例外，店舖平均生意較疫情前下跌約四成，尖沙咀、銅鑼灣等旅遊區生意影響更大，跌幅達六成；「大本營」元朗生意較穩定，平日大約10多萬元生意額，銷售高峰期時可達30至40萬元。

恆香老餅家有限公司行政總裁王偉樑表示，去年農曆新年後的數月，可說是「最黑暗」的時間，幸好公司有電商平台，以及海外生意，加上本土消費反彈，全年埋單計有望平手，「最終全年生意冇咩點跌。」

不贊成狂開分店

不過對他來說，疫情下卻迎來擴張機會，目前有9間分店，分別在元朗、尖沙咀、旺角、荃灣、銅鑼灣、大圍，樂富以及九龍灣，最快未來一至兩個月於觀塘多開一間，年內會再開多四間，「租金有下降，有業主肯讓步，想發掘啲性價比較高的店，希望18區，區區都有恆香！」

他指出，增加分店的好處，是希望可以方便顧客換領餅券。但為何不與其他競爭對手一樣開逾80多間分店，做到區區都有之外，更達到「梗有一間喺附近」？他表示，每種經營方式都有其好處與壞處，多分店的好處是可方便顧客換領餅券；但壞處是發生如疫情等不可預期的事件時，所受的損失會更大，「疫情下相信佢哋非常受傷。」

相反，分店少可為公司提供靈活性，「可以開唔同Pop-up Store，又可以在線上線下同步發展，（顧客）上網可以花20分鐘留喺度，但門市唔會，同埋研究緊可以線上換領餅券，所以呢一刻，我係唔贊成開太多分店。」

跳出香港 星洲設首間海外店

與此同時，恆香有意擴展海市場，但與一般「行家」不同，他未有先進軍內地，只提供網購服務，反而在新加坡開設第一間海外門市：「我唔抗拒在內地開分店，不過要做好準備先，要計劃得非常完美、完善，香港文化同內地文化始終都有啲分別，呢啲細緻上嘅嘢，都影響師傅去做一個餅。」王偉樑補充，供應到新加坡的口味與香港一樣，當地的生意不錯，「每隔一個星期就要送貨去當地補貨。」

現時公司平均日製作逾2.5萬件酥餅類食品，例如老婆餅、紅豆沙酥、蛋黃蓮蓉酥以及鳳梨酥等，酥餅生意佔公司生意額達七成，要打開「國際線」，他坦言目前公司的「硬件」未足以應付，因此會在元朗另覓地方建現代化廠房，「坦白講依家廠房係一個好有歷史嘅廠房，仲係鐵皮廠房，已經物色咗一個新地方，之後會拎埋一啲安全、清潔認證，要走國際化，本身都要做好。」

推廣本地品牌

惟疫情未過，打好本地消費市場這個根基，才可更「穩陣」地進軍其他市場，近日公司就與昂坪360合作，於今年4月2日至6月14日期間舉辦名為「尋蛋滋味360」的主題活動，亦特設「恆香‧百年」展覽館，當中有與公司相關的插畫、圖文、以及影像展品，更搜羅甚具紀念價值的懷舊珍藏品，包括有逾30年歷史的大紅花轎。

王偉樑希望，是次活動可以慶祝恆香100周年外，亦令更多人知道唐餅文化，而他最終的目標，是希望建立唐餅的「博物館」，「我哋為今次展覽，仲搵咗好多歷史文件，其實唐餅也有其價值，或許只是有些人沒有留意。」