焗豬扒飯成吸客皇牌　午市三成客都嗌！　大家樂舵手細數進化史

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-17 07:15

大家樂（0341）在香港屹立超過50年，是不少市民的日常飯堂，其皇牌產品焗豬扒飯更是「響朵」之作，在最繁忙的午市時段，有三成客人都會點這個飯；由於焗飯出餐時間較短，若是工商業區，午市更有四成打工仔會點焗豬。

不要看小一碟焗豬，原來這款皇牌經典產品過去多年都有作微調，以迎合港人不斷轉變之口味。新任大家樂行政總裁（香港）的梁可婷，為讀者簡述焗豬扒飯進化史。

以往大家樂焗豬扒飯有2塊薄豬扒，不過煮好放久了就容易變硬，故其後轉為使用1塊厚豬扒。（大家樂1997年廣告截圖）

在90年代，第一代大家樂焗豬扒飯較為傳統，配料有芹菜、紅蘿蔔、洋蔥、蘑菇和青豆，青豆要有12至18粒，茄汁是使用普通茄汁。

到了第二代，焗豬配料才刪減了芹菜及紅蘿蔔，增加新鮮蕃茄塊，茄汁也用上更多蕃茄製作；至九十年代末，大家樂再次改革炒飯的做法，並加重茄汁的蕃茄味；在2003至2004年左右，焗豬扒飯的豬扒由2塊薄豬扒，改為單塊厚豬扒，以增添口感。為了讓客人有新鮮感，焗豬扒飯不再使用蘑菇，轉為加入菠蘿及芝士（仍有保留洋蔥及青豆）；在2019年以後的焗豬扒飯，配料未有改變，但就用上三重芝士舖面（巴馬臣芝士粉、自家調配的雜色芝士及車打芝士），希望滿足一眾「芝士控」。

焗豬扒飯成為吸客殺手鐧，大家樂旗下大部分門店的廚房內已設有「焗豬專區」，由專人負責製作焗豬扒飯。（資料圖片）

隨機揀客試食 冀獲最真實評價

梁可婷表示集團在每一個年代都會略為調整焗豬扒飯的味道，新版焗豬扒飯除了會讓管理層及研發團隊試食外，顧客亦可能無意中成為「白老鼠」。「我哋會隨機揀幾間分店，果日呢啲分店轉左出新版焗豬扒飯，到時係直接俾客，要佢哋唔知咁食完，先會有最真實嘅評價，當佢哋食完，店員會過去叫佢哋填問題，做完問卷會送野飲或者俾優惠券俾佢哋。」而第二款皇牌產品是咖哩飯系列（包括：咖哩牛腩飯和咖哩雞脾飯），經典產品則有鐵板餐和酥皮湯。

要留住客人，固然要做好皇牌產品和經典產品，也要不時推出新產品吸客。梁可婷坦言疫情後客人希望餐單可有更多選擇，否則叫外賣會「食到悶」，因此，大家樂大概8星期轉一次餐單，每個月分別在早午茶晚時段中，增設2至3款新品，近期就推出了十字炒飯（豉椒煎蛋免治牛肉炒飯）、2人砂鍋馬來雞骨茶餐、古早味台式肉燥飯茶餐等，這些新產品均是由來自五星級酒店和中菜酒樓廚師組成的團隊研發出來。她透露未來大家樂將會推出更多健康餸菜，或會考慮增設植物肉菜式。

大家樂的英文名稱是Café de Coral，被部分網友笑稱為高級法式餐廳，不過其實大家樂亦曾出售一些用上貴價食材的餐品，例如：2013年11月推出蝦滑．象拔蚌養生鍋法大全；2018年9月推出花尾龍躉極尚鮮火鍋；2019年9月推出的堅係和牛鍋；今年母親節套餐就有十頭鮑魚雞煲等。梁可婷說集團多年來都有嘗試用平民價出售貴價食材食品，但不會是常規產品，只是期間限定產品，「逐少逐少咁試，想俾客人試下。」