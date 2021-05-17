專訪｜放寬晚市堂食後生意回升　大家樂冀趁平租搶靚舖位

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-17 07:00

過去一年疫情肆虐，餐飲業當災，不過仍有食肆逆市下業績走俏，大家樂（0341）在4月底時發盈喜，集團預計截至3月底止，全年盈利約3.5億元，按年大幅增長3.75倍。大家樂行政總裁（香港）梁可婷接受《香港01》專訪時表示，雖然疫情影響銷售表現，惟集團憑藉加強外賣和外賣自取服務、重新調配及編排人手、提升生產及營運效率、以及審慎管理營運資金、加上獲得港府保就業計劃的資助，令業務表現理想。

她強調即使未有計及保就業計劃資助，其現金流也是正數，故就算政府不再推出下一輪資助，對財政狀況也沒有太大影響。「保就業係幫到手，係錦上添花，但做生意始終要靠自己，我哋上年人手及生產效率都做得好，市道慢慢恢復時，就可以重拾增長。」

去年3月底，大家樂公布為了減低疫情傳播風險，決定暫停晚市堂食兩星期。（資料圖片）

隨着港府自2月開始放寬晚市堂食，大家樂的業務亦漸漸回升。梁可婷說儘管放寬晚市堂食後，旗下餐廳仍維持一半入座率、最多4人一桌等社交限制措施，但本港近月整體消費氣氛已經好轉，許多市民晚上都會出外吃飯，堂食及外賣生意都不錯，情況較去年同期「好得多」，大部分店都坐滿50%入座率，當中以焗飯系列產品、夏日特飲「至Cool冰冰」和無味精養生老火湯較受歡迎。

而剛過去的母親節更出現報復式消費，母親節外賣套餐深受客人歡迎，銷情好過預期。她估計未來市道將會逐漸恢復，恢復速度需要視乎疫情走勢，「希望傳統旺季7至9月暑假生意有更大升幅，若果政府嘅防疫措施再寬鬆啲，全部餐廳堂食人數放寬到75%就會好好多。」

不過，本港經濟仍然低迷，失業率持續高企，市民花錢時較為審慎，吃飯都要「諗過度過」。梁可婷認為不少市民失業或要減薪，經濟壓力較大，故集團將會多做優惠吸客，例如推出100元3餸優惠，盡量希望薄利多銷，以量取勝，目前平均單價與去年9月底的37.3元相若。「市民唔會因為見到疫情好返啲，就蜂擁出黎消費，佢哋要有優惠先會幫趁。」此外，集團更要不時調整餐單組合和推出新產品，大概每8星期轉一次餐單，每個月分別在早午茶晚時段中，增設有2至3款新品，避免客人叫外賣時「食到悶」。未來集團有意增加更多健康菜式，或會考慮推出植物肉產品，詳情稍後會再作公布。

端午節粽近售罄

同時，大家樂也加大銷售節日食品，以端午節粽為例，最便宜的五香鹹肉粽售價為55元，其去年端午節粽的銷售量達數十萬個。梁可婷透露大家樂去年端午節前一個月已沽清糉，今年備多了六至七成貨量，近期已接近售罄，但不少客人還想購買，集團會看看能否繼續加單。另外，有見去年月餅在開賣三星期後就賣完，今年集團亦加大貨量，「數量都唔少，希望可以捱耐啲，唔想客人買唔到！」

政府的5,000元電子消費券最快在暑假期間接受登記，不少商家已在籌備推出優惠，梁可婷指集團亦有就消費券設計一些優惠，不會把產品加價和推出貴價產品，希望讓客人覺得大家樂是香港人的食堂，根據澳門的經驗，大部分餐飲行業都有受惠，她相信香港情況亦會如此。

截至2021年3月底，大家樂集團在香港旗下餐廳數目約350間。（資料圖片）

或考慮設無人餐廳

隨着本港商舖租金回落，大家樂將會繼續積極開店。梁可婷稱集團在住宅區、商業區和商住區的店舖比例較為平均，希望趁現在租金水平低及吉舖較多時，積極搶到靚舖。「我哋做咗咁多年，無論有冇自由行，都係以本地居民為主，只要有合適嘅位置，都會想開舖。」同時，集團並會加大科技應用，現有的分店均設有自動炒鑊機，可以同時煮3至4份相同餸菜，未來將會考慮引入送餐機械人、機械臂、甚至可能會設立無人餐廳，「只要幫到我哋營運，提升效率，客人亦都受落嘅話，都會想試下，但機器唔可以完全取代人手，要有員工服務客人。」