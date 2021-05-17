首位非家族成員任舵手　大家樂梁可婷︰集團對員工一視同仁

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-17 07:05

大家樂（0341）由羅騰祥於1968年創辦，至今超過50年歷史，以往一直由家族成員管理業務和擔任要職，不過，在4月時，大家樂委任梁可婷為出掌行政總裁（香港），是首次有女性及非家族成員出任高級管理層職務。

梁可婷以往曾擔任通用磨坊（General Mills） 北亞暨東南亞區董事總經理，亦曾於Mars、歐萊雅（L'Oréal) 及寶潔公司（P&G）等大型跨國企業擔任管理要職，在加入大家樂前，她花了半年時間作準備，特意試食大家樂、大快活和美心等餐廳的套餐及比較員工的銷售技巧，另有購買大家樂的月餅及糕點，了解集團的不同產品，這種做事前會做好準備的性格，最終讓她在2019年2月加入集團成為行政總裁（速食餐飲），並在短短2年再次升職。

梁可婷覺得餐飲業是對人的行業，未來希望提升員工的情感管理、溝通技巧和領導能力。（張浩維攝）

每月巡舖監察食物水準

為了監察店舖食物的水準，她除了日常巡舖外，也會不時「喬裝」為普通客人，到不同分店點餐。「最初入來幾個月，我會戴帽、戴黑超去買嘢食，依家就難咗好多，個個都認得我，所以我會叫朋友幫我買，都會有朋友食完講返評論俾我知，同埋我自己會日日睇返客人嘅意見。」被問會否親自回覆客人，她稱一般而言，客戶服務同事會立即回覆客人，故她未有作回覆，而管理層每個月都會巡舖，期間也會遇到客人向他們反映意見，「客人會有讚有彈，彈就可能會話呢間分店啲嘢食冇另一間咁好味。」

新冠肺炎疫情持續一年多，餐飲業是其中一個最受影響的行業，在行業飽歷風霜之際接任，梁可婷坦言有壓力，皆因集團聘請了1萬多名員工，關聯着1萬幾多個家庭的生計，加上集團每日出餐量達幾十萬個，照顧着港人的日常飲食，在防疫措施限制下，需要繼續營運，並因應經濟情況和市民消費習慣之轉變，來調整營運策略。

她舉例道：「響政府未有規定前，集團旗下餐廳3月初就安裝好哂體溫檢測機，3月中就響枱上安裝隔板，3月底就宣布暫停晚市堂食兩星期，同時集團內部亦有制定後備方案，若然全日停堂食，應該要訂幾多外賣餐盒和餐具、店內嘅出餐及取餐位置要點擺、客人可以響邊度排隊攞餐等等。咁樣即使有咩突發野發生，大家先唔會亂。」

她認為這些經歷可以讓她更認識集團不同崗位的職責，與同事們多作溝通，未來她希望加強員工培訓，發掘員工的領導才能，同時善用科技提升營運效率和生產力，並讓食物質素維持穩定。對於集團的接任安排方面，梁可婷覺得集團對外人及家族成員都是一視同仁，不介意是非羅氏的人接任管理層，而集團也持續推動性別平等，內部有不少女高管和女員工，以唯才是用原則來決定職位升遷。