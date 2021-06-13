新秀麗為保獨特性明言不減價　疫下變陣非旅遊產品收入貢獻佔比增

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-06-13 16:00

行李箱是一種相當功能性的產品。若非要搬屋或是旅行，基本上是用不上。還記得上一次拿起行李箱的手挽，或推著行李箱在路上行走是何時？相信自去年新冠疫情爆發後，各地之間封關，大部份人也在一段相當長時間，再無觸碰過行李箱了。既然如此，消費者對行李箱需求難免大減。

主力銷售高級行李箱產品的新秀麗（1910），去年銷售收入大跌57.8%，並轉盈為虧。面對如此嚴峻經營環境，公司管理層卻明言無意減價之餘，更強調要保持公司獨特性；同時透過調整產品組合，帶動非旅遊產品佔今年銷售額比重超過5成。

主力銷售高級行李箱產品的新秀麗（1910），去年銷售收入大跌57.8%，並轉盈為虧。面對如此嚴竣經營環境，公司管理層卻明言無意減價之餘，更強調要保持公司獨特性。（張浩維攝）

這種業務調整策略成效如何？公司早前公布截至今年3月底止業績，銷售淨額為3.54億元（美元‧下同），按年跌41%，經營虧損為4,700萬元，較去年同期的8.42億元大減逾9成。不過若撇除減值費用及重組費用後，經營虧損為4,320萬元，按年增加176.9%。

公司亞太區及中東地區總裁Paul Melkebeke指，公司生意基本上是與航空業的關係密不可分，便意識到疫情對公司所產生影響，作重組產品結構或削減成本決定。

旅行相關產品佔銷售降至不足5成

為應對市場環境變化，公司調整其產品結構。2019年新秀麗在該年全年的產品類別劃分的銷售淨額，分別是旅遊產品佔比約有59%，非旅遊產品則佔比41%，當中包括商務產品、休閒產品，以及配件等。可是受疫情拖累，在2020年與有關旅遊相關的產品，佔整體銷售淨額下跌至50%，較2019年下跌約有9個百分點；非旅遊產品佔比則增至51%。

Paul Melkebeke指出，留意到疫情雖然令到跨境航空交流減少，但促進了本土旅遊。公司亦迅速將精力集中在以上提及類別，以應對市場上所產生的變化。

Paul Melkebeke指指出，留意到疫情雖然令到跨境航空交流減少，但就促進了本土旅遊。（張浩維攝）

他進一步指出，非旅遊類別中，仍然有很高的要求。隨著市民逐漸喜愛遠足，在周末時遠足徑總是人山人海。受此影響，歸類於非旅遊類別產品的Gregory戶外背包品牌，在今年首季的銷售淨額佔比上升至4.5%，較同比升1.9個百分點。

大減價促銷或損品牌獨特性

新秀麗旗下產品定位以高端為主。Paul Melkebeke直言，雖然公司會與崇光感謝祭、天貓雙11等不同的合作夥伴進行推廣優惠，但不會貿然進行減價促銷。明言定價亦是一種長期策略，若價格長期出現波動，相信消費者會感到困惑。

Paul Melkebeke直言，雖然公司會與崇光感謝祭、天貓雙11等不同的合作夥伴進行推廣優惠，但不會貿然進行減價促銷。（張浩維攝）

他又強調公司用111年時間，才將品牌帶到今天位置，不應因目前短期變化而作出任何改變，否則就會失去原有的獨特性。所以要保存品牌獨特性，便依靠新開發產品、銷售服務、與客人溝通等方式，而非減價促銷。

冀新產品可推動可持續發展

另一方面，近年可持續發展概念在各行各業地位日益提升。為應對相關情況，新秀麗在生產上亦作出調整，利用循環再生技術，以回收塑膠瓶作生產物料，讓產品變得與環境友善。Paul Melkebeke指，近幾年公司開始專注使用「 Recyclex」的循環再生技術，回收塑料膠樽並從中提煉出可用的塑料後，加以利用製作新產品。

他指出目前公司已經在全球推出50多個綠色生態環保系列，並透露已回收超過5,200萬個500亳升的塑膠瓶，希望透過回收這種方法達到可持續發展。

今次公司推出的新環保行李箱「Magnum Eco」不單止環保，更是可以做到更輕巧及強韌。Paul Melkebeke表示，新產品就是Samsonite採用回收所得的乳酪杯，及膠瓶所製造的行李箱；又坦言盈利並非主要的著墨點，反而是希望可以透過該類型的產品推動可持續發展的目標。

未來希望可以研發更多輕巧，以及韌度高的可持續產品。「製造一個 75cm Magnum Eco行李箱，所使用再生塑膠廢料量，相當於434個乳酪杯和12個塑膠瓶。」