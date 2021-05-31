外賣市場成疫市大贏家　foodpanda續投放資源搶市佔率

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-31 07:00

去年疫情肆虐下，市民紛紛減少外出聚餐，留在家中抗疫，要不就是自己「煮飯仔」，要不就是叫外賣，使外賣行業成為其中一個疫市大贏家。去年各大外賣各自出招搶客，當中以foodpanda的廣告攻勢最為猛烈，在地鐵站內、電視、報紙和網媒內投放多個廣告，又用折扣優惠吸引新客戶，最終令公司的市佔率升至51%，成為全港最大的外賣平台。foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，公司除了會繼續擴大外送覆蓋地區和找更多餐廳加盟外，並會加大發展到會服務，又以訂閱制「pandapro」吸引用戶重覆使用服務，未來更會考慮推出更多堂食優惠予用戶。

數據平台measurable ai最新報告顯示，foodpanda市佔率已升至51%，超越Deliveroo，成為香港最大的外賣平台。（余俊亮攝）

縱然近日疫情逐漸放緩，但似乎叫外賣已成為市民的生活習慣。賴偉昕說現在旗下用戶叫外賣不再集中在星期六﹑日，閒日使用量愈來愈高，也會在不同時段叫外賣，早餐及深宵訂單量升幅較明顯，他未有透露今年首兩季的外賣生意之升幅，僅稱今年首季用戶使用次數有明顯增長，按年上升超過60%，第二季用戶使用次數情況亦相當理想，「市民的消費模式已有很大改變，不是禁堂食才去叫外賣，在朋友聚會或派對時，他們會叫外賣去朋友的家吃，所以我們生意一直有上升。」他續道雖然平台用戶使用量和收入上升，但因公司繼續將資源投放於服務質素及使用體驗，降低顧客用餐成本，希望獲得更高市佔率，所以目前仍是「做一單蝕一單」。

根據第三方平台App Annie數據，foodpanda、Deliveroo及Uber eats在4月的活躍用戶人數分別約127.33萬、62.53萬及28.94萬。另外，數據平台measurable ai（量數AI）在5月18日公布的外賣市場調查報告顯示，今年首4個月，Foodpanda在香港外賣市場市佔率達51%，位居首位；緊隨其後的是Deliveroo（戶戶送），市佔率有44%；而Uber Eats市佔率僅有5%，排第尾。

譚仔雲南米線在4月1日愚人節時在Facebook上發布帖文指，與foodpanda特別研發「外賣水上電單車服務 TamJai Express」。（網頁截圖）

料到會業務成生意重要增長點

目前Foodpanda外賣送遞範圍覆蓋了全港超過九成地區，尚餘離島區未有「插旗」，而生活百貨業務的覆蓋範圍則達全港超過八成地區。賴偉昕說公司將會根據餐廳合作夥伴的要求、該區餐廳數量、車手密集程度和能否維持服務質素，來拓展外賣送遞範圍，未來公司有意加大發展到會業務，希望吸引更多餐廳加盟，他相信到會業務未來生意額將有較大增長，成為公司生意重要的增長動力。

對於譚仔雲南米線在4月1日時於Facebook上發布帖文，稱譚仔與foodpanda特別研發「外賣水上電單車服務」，開發水上送餐服務，把譚仔外賣送到離島居民手上。他笑指這只是愚人節笑話，但公司跟譚仔有密切合作，「一切都有可能發生」，將會視乎市場需求推出服務。

另外，foodpanda在3月推出了訂閱制「pandapro」，客人只需繳付65元月費，便可享有每月5次的免運費優惠、精選美食堂食和外賣75折優惠等，他透露訂閱制市場反應熱烈，未來會推出更多堂食優惠，希望為餐廳夥伴帶來更多人流。「我們希望繼續提升服務水平，把派送時間維持在平均25分鐘，並增加更多餐廳選擇和優惠，讓用戶用吸引價錢在平台消費。」

賴偉昕建議年輕人去試試所有適合自己的工作，這讓他們了解市場、顧客，也可更了解自己喜歡甚麼工作，對未來發展非常有益。（余俊亮攝）

籲年青人把眼光放得長遠

37歲的賴偉昕在去年12月加入foodpanda，年紀輕輕就掌管香港區業務，原來他在大學時期已相當有諗頭，透過轉售手機賺取第一桶金。昔日他上網購買手機時，無意中發現手機的海外價格更高，故他膽粗粗地在港購入一批日本手機，並透過亞馬遜及eBay網購平台轉售到外地，只花了一個星期就全部售罄，這令他對電商產生興趣。之後他創立了電子商務顧問服務公司Auctionforces，幫助本地零售商、分銷商和貿易商發展網上生意，該公司3年後獲eBay收購，賴偉昕就加入eBay，並升任eBay東南亞區總經理及大中華區汽車分類總經理，一做就做了8年。最終，為了推動本港電商發展，他決定加入foodpanda工作。

作為創業的過來人，賴偉昕認為年青人若有志創業，要把眼光放得長遠，與世界不同人接觸溝通，累積經驗，同時也要親身聆聽市場需求，不斷改善，才能創造出更好的產品。他舉例道，自己加入公司後試過做pandamart的倉務員，明白到倉務員要於數分鐘內執好訂單，需要做到很快、很熟練才可達標，再讓送遞員盡快送出，這份工作也不容易，這些經歷讓他了解到不同崗位員工的工作流程，並可直接與顧客接觸，更「貼地」聆聽市場需求及改善服務。