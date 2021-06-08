Green Monday擬推新海鮮系列產品　楊大偉：定價跟急凍魚柳相若

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-08 19:29

今日是世界海洋日，綠色素食生活館Green Monday集團旗下食物科研公司OmniFoods宣布推出OmniSeafood新海鮮系列產品，包括：新魚柳、新炸魚柳、新魚堡和新吞拿產品。在6月23日起，Green Common餐廳將會使用這些產品製成多款特色菜餚，讓客人率先品嚐，並在8至9月開始作零售銷售。Green Monday集團創辦人楊大偉形容新海鮮系列產品定價是「非常有競爭力」，跟一般炸魚、急凍魚柳的價錢差不多，食用時也不用擔心魚類是受污染或含有水銀，可大大減低健康風險及對環境的影響，公司稍後會公布產品價錢。

公司另計劃最快今年年底推出新三文魚產品，新蟹肉產品則暫定明年面世。楊大偉說隨著公司規模愈來愈大，希望研發更多大眾化產品讓客人選擇，並會分批推出新產品，否則消費者也消化不來，在研發海洋系列時，公司考慮到市場對魚、吞拿魚、三文魚及蟹肉的需求較大，所以就先著手研發。「魚最難做係口感同埋食法都同牛肉唔同，要做到一片片，又要諗點樣應用到中式菜餚度，所以我哋大概花咗一年半時間研發。」

他續道Omnipork現時在全球20國家和地區出售，包括：香港、中國內地、台灣、新加坡、日本和韓國等，全球實體銷售點約3至4萬個，本月公司將會拓展至澳洲市場，下個月就會進攻美國及英國市場，未來一年公司會致力把新海鮮系列產品帶到現有的銷售渠道。被問及會否考慮推出植物花膠、植物魚翅等貴價食材，楊大偉坦言：「入咗呢個領域，有好多嘢可以玩，但公司最希望可以令社會做到最大嘅轉變，所以會想做多啲大眾化產品。」

在5月中旬，OmniPork新豬肉在香港地區的零售價減價22%，與市面上相同份量的瘦肉價格睇齊。楊大偉指有見市場上對新豬肉的需求增加，加上公司產量亦有上漲，使平均生產成本下降，故公司可調低產品價錢。他又稱目前公司產品主要在泰國廠房生產，年產量數以萬噸計，隨著第三季廣東省廠房投產，產量可望翻倍，在內地生產的產品將會供應給內地市場，以應付內地對素食的龐大需求。

港府將在暑假開始接受電子消費券登記，楊大偉指自己不太清楚該計劃詳情，只是想在暑假前發布新產品，並非有意捕捉消費券商機。（鄺月婷攝）

在融資需求方面，楊大偉說不時有影響力投資者（impact investor）和社會及管治投資者（ESG investor）與公司接觸，公司希望遇到理念相同的投資者，暫時未有任何融資時間表，現階段公司將會專心做好自己，令更多人食素，從而增加市場份額。