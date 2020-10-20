Impossible Foods：未來數月將進軍中國　擬設完整供應鏈

Impossible Foods行政總裁兼創辦人Patrick O. Brown透露，公司正與潛在合作夥伴及監管當局保持緊密關係，估計未來數個月將可在進駐中國市場，並有意在中國設立完整供應鏈。

對於中美摩擦會否影響公司的發展大計，他稱公司與美國及其他市場的政府都維持正面關係，公司覺得食物安全並不涉及政治因素，反而是健康及可持續發展的議題，即使未必完全贊同個別國家政府的政治立場，但也會在這些國家營運，希望把植物肉向全球客人推廣。

本周，美國人造肉公司Impossible Foods的不可能植物牛肉將於在全港近100間百佳超級市場（包括：PARKnSHOP、FUSION、TASTE、food le parc 及 GREAT FOOD HALL）及百佳網店上架，340 克零售裝建議零售價為89.9元。同時，新加坡消費者則可於 Fairprice 和網上商店 RedMart購買此產品。

Impossible Foods國際事務高級副總裁Nick Halla說突如其來的疫情，打亂公司擴展零售業務的步伐。（鄺月婷攝/資料圖片）

下一產品為「不可能香腸」

Impossible Foods國際事務高級副總裁Nick Halla說，亞洲人佔全球肉類消耗量的44%，是公司其中一個重點發展市場，美國的廚師一般會用不可能植物牛肉來做漢堡包，但香港和新加坡的廚師則會有較多創意菜式，如：餃子、肉球等。在疫情之下，人們更傾向在家煮食，公司將繼續攻佔動物肉產品市場，逐漸改變客人的用膳習慣，下一個將在亞洲市場推出的零售產品是「不可能植物豬柳漢堡」。

屈臣氏集團自去年已推出植物肉產品，至今銷售額按年急增3倍。屈臣氏集團首席營運總監倪文玲認為，植物肉是全球飲食的大趨勢，而牛肉則是日常生活重要食材。「不可能植物牛肉口感接近真正牛肉，具有更高營養價值，可為客戶提供更好的食材選擇，協助他們達至可持續發展的生活方式。」屈臣氏集團將會開設烹飪班，教導客人使用不可能植物牛肉煮食。