city'super：食品雜貨錄雙位數增長　將推出消費券優惠吸客

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-16 07:00

疫情下市民減少外出，更多到超市購買日用品及食品，令生意不跌反升，成為疫市贏家。連鎖超市city'super業務部副總裁張恆傑表示疫情持續超過一年多，旗下的業務個別發展，食品、雜貨類產品銷售額錄雙位數增長，生活用品銷售額則上升20%至30%；必需品銷售亦不俗。

他又指，酒類、嬰兒用品及餐飲業務銷情亦受疫情影響，惟近期開始見到「報復式」消費，市民多了出街，商場推出多項優惠，帶動city'super的生意增長。

張恆傑讚揚「ReMIX」計劃參加者水準高，當中不少設計師或設計公司都有一定經驗，更有一些其他設計比賽的得獎者參加該計劃。（鄺月婷攝）

冀未來數月「通關」 以催谷消費

本港近日疫情緩和，加上經濟逐漸好轉，隨着疫情受控，市民接種疫苗比率提高，張恆傑相信，零售市道可望漸有起色，但要回復至以往水平，仍需靠「通關」，期望未來數個月本港可與內地或鄰近國家開展旅遊氣泡，讓更多旅客訪港，催谷本地消費。

對於消費券計劃，他表示有與電子支付儲值商緊密聯繫，會推出不同的優惠吸客，詳情稍後公布。

至於日式連鎖百貨公司Don Don Donki自2019年7月登陸香港，至今已設有7間分店，深受港人歡迎，面對強敵來襲，張恆傑認為每個品牌有自己的客群，最重要是做好自己，未來會繼續搜羅世界各地的產品，亦會與部分本土品牌合作，以及引入更多健康產品。

張恆傑透露現時經濟低迷，市民花錢仍然手緊，只有食品業務的平均單價上升，其他產品就沒太大變化。（鄺月婷攝）

另外，張恆傑成為香港工業設計師協會（IDSHK） 舉辦的「ReMIX」計劃的評審，計劃旨在撮合工業設計師及產品設計師，與扎根本地香港經典品牌合作，以注入新氣象，計劃反應熱烈，共收到超過200份計劃書。他表示，旗下city'super及LOG-ON已經與逾100個香港品牌合作，包括：玩具設計公司Hot Toys、Unbox Industries，以及駱駝牌的產品。適逢今年是集團25周年，city'super將會為香港品牌舉辦推廣活動及展覽，讓客人認識。