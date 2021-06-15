大家樂：五成入座率限制仿如「緊箍咒」　今年在港開11間新店

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-15 19:54

大家樂（0341）公布，受惠香港及內地政府因應疫情提供的寬免及資助，截至3月底止，全年股東應佔溢利按年大增3.87倍，至3.59億元。首席執行官羅德承表示隨著本港經濟回穩，早餐及午市生意已升到合理水平，惟晚市表現仍然較疲弱，在晚上8時開始客流量便已逐漸下降，而五成入座率限制措施更仿如「緊箍咒」，影響餐廳最高接待人數，「早餐或下午茶可以將堂食轉做外賣，但晚市和休閒餐飲就轉唔到，即使冇左堂食限制，啲客都要過多一排先肯同人搭枱。」

羅德承續道，集團對未來營運前景持謹慎樂觀態度，強調在疫情最艱難的時期，仍錄得正現金流，不會出現資不抵債的情況，只是會因應疫情發展及實施社交距離措施，令利潤出現上上落落的波幅。同時，集團會視乎業務需要來靈活排班，避免讓長工超時工作，兼職員工則會縮減工時，不希望出現裁員情況。

業績造好之際，集團亦恢復派息，羅德承（圖右）說只要業績負擔到，就會派息，期望每年保持五至六成派息。（鄺月婷攝）

租約完結時關閉虧損店舖

隨著外圍經濟氣氛好轉，本港疫情緩和，疫苗接種情況理想，他相信其後生意的遞增銷售將可帶來可觀利潤，故集團計劃今年分別在香港和內地開設11和17間新店，只要租金水平及位置合適便會開店，傾向是地鐵新站地區、民生區以及商住區。對於一些仍在虧損或者租金水平偏高的店舖，集團將會待租約完結時關店。

目前大家樂的人均單價約37.5元，較去年下跌0.5元。羅德承坦言近期船期緊張，令豬肉和牛肉食材來貨價上升，海鮮則沒太大影響，但由於顧客對價錢較為敏感，難以把成本轉嫁予消費者，集團透過不同的餐單組合及調整供應鍊，以維持現有單價，之後暑假消費券出台後，將會推出更多優惠吸客。

大家樂向員工提供2日疫苗假措施，讓員工每接種一針，就能有1日假期，羅德承笑稱自己已打完2針。（資料圖片）

機構飲食業務「蝕錢」都繼續做

因不少學校仍未全面恢復面授課程，大家樂旗下的學童午膳業務活力午餐業務「停頓」了18個月。羅德承指疫情令該業務損失數億元，除了學童飯盒生意暫停，大專院校和私人機構改為在家學習及工作，也影響飯堂使用率，但集團積極改善現有設備，在日本引入自動無火煮飯生產線，避免人手操作的交叉感染風險。他強調大家樂作為機構飲食市場的最大營運者，集團「蝕錢」都會繼續做，並期望復課及復工後，該業務將可逐漸回復。

大家樂主席羅開光今年即將踏入65歲，被問及主席有否計劃退休，羅德承透露集團未有設定任何退休年齡，主席是非執行主席，不需要參與太多集團事務，而行政總裁（香港）梁可婷將會負責營運及管理香港市場；行政總裁（中國）楊斌就負責中國市場，他們將會繼續拓展集團業務，並加快開店步伐。