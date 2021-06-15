打理家族生意前已返暑期工　鄧蕙敏︰識晒所有野先好做管理層！

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-15 08:15

位元堂（0897）執行董事鄧蕙敏為宏安集團（1222）主席、「街市大王」鄧清河之女，自幼父母就不時帶她巡視集團旗下街市及位元堂的舖位，令她逐漸對中醫藥萌生興趣，自從17歲開始，每年都會在位元堂做暑期工。不過，這位「太子女」卻相當貼地，選擇由低做起，做過加工部、生產部和市場推廣工作，2016年她修畢英國愛丁堡大學取得市場及財務學士學位後，就回流掌管位元堂。與該老牌藥廠結緣十多年，她為位元堂帶來一系列的品牌革新，除了推出方便小丸裝外，又增設中藥防掉髮洗頭水、穀麥飲、花茶、湯料包、即食湯包和寵物保健品等產品，吸引不少20至30歲的客人光顧。

接管家族生意毫不容易，鄧蕙敏坦言過往前線工作經驗，使她明白到公司不同工作崗位的職責和工作流程，明白到營運策略將會如何在前線落地，「只係坐響間房做管理層，你會唔夠深入理解每個部門，都好難去做到所有決策，要識哂所有『齒輪』先做到管理層！」同時，她完成了浸會大學的中藥配劑文憑課程，以加強自己的中醫藥知識，例如是如何辨認藥材、學習中藥配劑、服法和禁忌等。「當我對中藥有基本概念後，同中醫師都冇咁多距離，佢哋唔會覺得你係外行人。」

為了保證藥材質素，鄧蕙敏會親自去種植基地查看原材料的品質，最難忘的一次要數到在2016年時，她去了京畿道內南北韓交界的非軍事地區挖蔘。她憶述當時公司計劃與韓國政府合作推出自家品牌的人蔘產品，由於該個非軍事地區的經緯度、氣候及土壤出產的人蔘品質最好，她便與同事一同到該處的人參養殖場學習採收方法、如何把剛採收好的人蔘（又稱白蔘）制成補而不燥和滋潤的蜜餞蔘、怎樣揀選品質較佳的人蔘等。「職員叫我哋唔好周圍走，有機會踩到遺留下的地雷，果陣時都唔識驚，之後返到黎諗諗下先覺得好驚險。」做好源頭品質控制後，公司便陸續推出自家品牌的蔘製品。

提倡平衡工作和生活 讓員工發揮所長

秉承父親的教誨，鄧蕙敏非常重視與員工、中醫師及客人的溝通，更會與下屬「有傾有講」，了解各個職級員工的看法，這樣亦令她更易管理公司和推行新政策。「就算我要做改革，但啲同事唔理解我，其實都唔會推得郁。」然而她的工作風格則與父親不盡相同，她的父親工作時十分投入和勤奮，每日早上7時做到晚上11時，傾向採用集權式管理模式，而她則提倡work life balance（平衡工作和生活），希望使用自由放任式管理模式，多信任員工，讓員工有足夠自由度發揮所長。「我覺得微管理（micromanagement ）對間公司唔太健康，一日只得24小時，一個人冇可能做得哂所有嘢，亦唔會做得最好，每個範疇都有唔同專家，應該要信任同事，不過我仲學緊點去拿捏個鬆緊度。」

去年4月公司正式進軍寵物保健市場，推出由中獸醫團隊研發的寵物保健品系列「位您寵」。（余俊亮攝）

常言道：「創業難，守業更難。」鄧蕙敏對這句話深有體會，直指當品牌成長到若干水平，再做改革，會有較大包袱，惟不做革新，跟不上潮流，便可能會比時代淘汰。加上自她加入位元堂後，零售市道就開始轉差，之後更經歷反修例運動和新冠肺炎疫情，需要不斷變陣應對。她續道父親不時勉勵自己：「打逆境戰始終比順境戰好」，皆因公司遇到困難時，員工會更加團結，齊心協力地想辦法協助公司轉型，擴大產品種類至中式保健食品、零食、即食湯包和寵物保健品等，希望把業務變得更多元化。「的確好難過，但對間公司黎講係好難得。」

ViuTV節目《家多咗個PET》是關於4個育有小孩的家庭領養狗狗，讓觀眾見證小孩學習照顧狗狗過程。（ViuTV Facebook截圖）

因應目標客戶喜好 調整廣告宣傳策略

另一方面，公司亦因應市民收看電視口味改變，決定冠名贊助ViuTV寵物真人秀節目《家多咗個PET》。鄧蕙敏表示贊助ViuTV節目後，銷售反應不俗，公司並有一直留意那些明星或藝人受大眾歡迎，只要符合價錢、產品定位及品牌形象，都會希望找他們作代言人或電商直播銷售主持。「我哋都想搵Mirror或Error做代言人，估唔到佢哋咁快爆紅，就連Error都嗌到好貴，193同阿Dee都貴！」她續道公司會因應目標客戶的喜好，再決定如何調整廣告宣傳策略。

被問及有否考慮未來安排兒子接班，鄧蕙敏稱父母未有要求她與哥哥接班，自己也不想局限下一代的發展，希望兒子可以做自己喜歡做的事，「如果唔鐘意就好辛苦，咁樣日日返工係好難過。」惟她未來可能會帶兒子巡舖，看看可否培養他對中醫藥的興趣。