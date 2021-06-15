寵物保健品成新藍海　鹿腳筋都有！　位元堂鄧蕙敏︰客人出手疏爽

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-15 08:00

本港封關一年多，訪港旅客欠奉，重埲本地零售市道。以往老牌中藥廠位元堂有四成客源是自由行旅客。公司轉為積極發展中醫門診服務，又推出食品、零食、湯包、涼茶及寵物食品等非中藥類產品，希望客人從日常飲食中已開始注重養生，推廣「治未病」概念。

位元堂執行董事鄧蕙敏表示過往公司大多集中於蟲草、海參及滋補品，現在則比較「落地」，出售更多日常產品，包括洗髮水、即食湯包、人蔘雞湯和涼茶，希望以量取勝，成為生意的主要推動力。「希望做到大眾化，唔好只做一個餅，我哋都有睇緊健康食品，但因為市場競爭好大，所以要好謹慎咁去做。」

現時位元堂在香港擁有70多間門店，聘請了64個駐店中醫師，大展拳腳。（資料圖片）

位元堂擁有超過120年歷史，一首廣告歌「位元堂養陰丸，好似太陽咁溫暖」更是膾炙人口。不過，在2000年時公司經營陷入困境，只剩下3間分店，同年獲宏安集團（1222）收購，經過業務重組，至2003年增加至20多間店，其後公司受惠於本港「自由行」政策，以及人們對中成藥的接受度提高，至今本港門店達70多間。

公司近年東山再起，但隨着零售市道轉差、社會事件和疫情夾擊，正面對一場大風暴。鄧蕙敏坦言過往公司在民生及旅遊區生意佔比大概是六比四，受疫情影響，旅客無法訪港，眼見本地民生保健診症的需求大增，故公司立即調撥資源、調整門市網絡，在民生區開設更多附設註冊中醫師門診服務的門市，為附近街坊提供診症、開藥、煎藥或服用中成藥服務，又與香港註冊中醫學會慈善基金展開合作，於去年開設中醫專科治療中心，把服務延伸至痛症專科治療，另擴闊現有的產品線，推出涼茶、人蔘燉雞湯、養生火鍋湯底和即食湯包等產品，希望將公司產品融入顧客生活，而非生病才到訪位元堂。

「位您寵」共設有18款產品，鄧蕙敏稱產品推出後市場反應正面。（余俊亮攝）

不少港人將寵物視為「子女」

此外，去年4月公司正式進軍寵物保健市場，推出由中獸醫團隊研發的寵物保健品系列，如破壁靈芝孢子、蟲草Cs-4、鱷魚肉、鹿腳筋、花膠筒和曲奇等。鄧蕙敏透露她在巡舖時，發現許多客人都希望買中藥或保健品給寵物服食，加上她自己飼養寵物多年，近年愈益察覺到香港寵物市場大有發展條件，香港少子化已成為社會常態，不少人寧選擇飼養寵物，都不願意生育兒女，將貓狗等寵物視為自己的「子女」看待。因此公司就特意招募了中獸醫團隊研發中式寵物保健品。這些保健品是按照不同狗貓的需求和年齡，花費1年半時間研發及調配、做好檢測和臨床測試，其後方可面世。「我哋啲產品用人類食用規格生產，我都有試食過曲奇，好香口嫁，仲有用藥材去整，可以增加毛孩免疫力！」

她續道客人都願意花錢去買高質及貴價產品給寵物，不過，他們較為擔心寵物不願意吃，所以通常會買一瓶「試水溫」，若果寵物願意食用，客人大多都會再次購買，曾經在寵物展時，有回頭客人就一回氣買了20瓶曲奇。未來公司會考慮推出寵物湯包，惟需要先測試產品是否具有藥效，之後才會推出，而不是打價格戰，用低廉價錢吸引客人購買。

現時位元堂的中成藥產品只可經跨境電商銷往內地，鄧蕙敏期待大灣區政策落地後，可以惠及到香港藥廠。（余俊亮攝）

擬調整旅遊區店舖數量

另一方面，公司將會考慮調整店舖網絡。鄧蕙敏說公司每年大概有20間店需要續租，若續租時仍未有任何開關消息，加上業主減租幅度未如理想，公司便會考慮調整旅遊區店舖數量，這些有機會受影響的店舖約有15至16間，再轉至租金壓力較小的民生區開店，傾向揀選屋邨商場的店址。「有岩嘅舖位，計岩數就會開舖。」在內地業務方面，現時公司在內地有50間專門店，不過只可出售滋補品如參茸海味、蟲草、花膠，以及少數補健品等， 並非位元堂最有名的中成藥產品。她指公司尚在等待大灣區政策有較明確的方向，希望可以讓香港中成藥在內地註冊更容易，協助公司產品內銷，未來公司計劃在華南地區的二、三線城市增設更多店舖。