獲淡馬錫投資水耕菜初企：智能農業改革食品行業　本港可自給自足

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-21 09:05

食品科技近年備受資本市場關注，除了植物肉成為市場焦點外，科技農業亦是不容忽視。不少科技巨頭都有涉足農業，例如：阿里雲用AI養豬，將人工智慧、雲端計算、影像技術、語音技術引入養豬產業；京東不僅養雞、養豬，連種菜也有涉獵。究竟科技農業的前景為何？

獲淡馬錫投資、來自新加坡的水耕種植公司Sustenir Agriculture在2019年進軍香港，公司於屯門工廈內透過水耕方式種植蔬菜，包括：卷葉羽衣甘藍、恐龍羽衣甘藍、脆橡葉生菜、綠橡生菜和火箭菜，供應予百佳、惠康、city'super等超市及食肆，產品售價與澳洲入口蔬菜相若。Sustenir Agriculture創辦人Benjamin Swan表示，香港土地稀缺，98%的食物都要靠進口，若在工廈內設立水耕種植場，可為消費者提供新鮮和有營養的蔬菜，使用水耕方式種植，更可確定蔬菜是100%乾淨和不含農藥。

Sustenir Agriculture的卷葉羽衣甘藍、恐龍羽衣甘藍零售價為35元。（受訪者提供圖片）

他認為智能農業可以改革食品行業，以往依賴進口食品的城市，也可以種植多種營養豐富的蔬菜，讓城市可以做到自給自足。公司曾經以為香港不可能種到羽衣甘藍，但最終成功種植到，兩款羽衣甘藍更成為Sustenir的重點產品，因此香港有潛力發展智能農業，也絕對可以自給自足。

公司在新加坡出售的產品種類更豐富，例如有冰菜（ice plant）和菠菜。Benjamin Swan說在新加坡市場，公司會把外觀欠佳的蔬菜製成即食產品，如：香蒜醬和果汁，進一步減少浪費食品，他期望未來公司把這些產品引入香港。