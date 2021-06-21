冀3方面與動物肉睇齊　Impossible Foods續攻港　研「入屋」菜式

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-21 09:00

近年市民愈來愈關注健康及環境保護議題，不少人轉而食用植物肉，令植物肉需求增加。由李嘉誠旗下的維港投資，以及微軟創辦人Bill Gates、淡馬錫等有份投資的美國公司Impossible Foods自2018年4月攻港，3年過去，至今公司的旗艦產品植物牛肉已於超過120間超級市場分店有售，逐漸「入屋」。該公司香港區舵手藍凱慧向記者訴說植物肉在港的發展。

有見植物肉成為新藍海，一些食品業巨頭亦有意分一杯羹，例如：雀巢去年底就推出全新植物肉品牌「Harvest Gourmet」；泰森食品公司（Tyson Foods）則計劃本月起在特定的亞太市場推出植物肉產品。面對市場上愈來愈多競爭對手參戰，Impossible Foods香港總經理藍凱慧接受《香港01》專訪時表示，公司由始至終只是視動物肉為主要競爭對手，皆因公司的目標是在2035年之前，完全取代動物食品，故公司一直致力吸引消費者進食植物肉，希望把產品的味道及味道做到與動物肉睇齊。

Impossible Foods旗下產品有植物牛肉和植物豬柳漢堡，另有夥拍網上平台foodful.hk推出即食包。（歐嘉樂攝）

藍凱慧說市場上的植物肉一般是針對素食者，只是希望做到更出色的素食植物肉，惟公司是想取代動物肉，故過往公司花了不少功夫研究為甚麼人們會喜歡食肉、為甚麼肉會有肉香及肉味，其後發現肉類中的血紅素就是關鍵，而大豆內亦含有大豆血紅蛋白，公司於是利用基因工程技術來製造血紅素，最終研製出有肉味的植物肉。「我哋相信tasting is believing（品嚐後就會相信），好多香港消費者未試過植物肉，就冇乜意慾食植物肉，但佢哋食完，就會食多啲！」

根據公司最新的市場調查，過去一年有三成香港消費者吃多了植物肉，四成試過impossible植物肉的消費者，會減少吃動物肉。因此，公司認為香港植物肉市場潛力巨大，未來會不斷投入資源拓展香港市場。

同時，疫情也令大眾明白到動物肉是有機會引致公共健康問題，不少人因而「轉軚」進食植物肉。藍凱慧透露公司過去一年銷售數字理想，今年上半年生意有滿意增幅，香港零售點增至超過120個。公司早前分別在4月世界地球月和6月5日的世界環境日舉行活動，另夥拍連鎖品牌食肆推出植物牛肉菜式，例如：Pepper Lunch的植物肉鐵板餐、牛角及牛角Buffet分店的石鍋泡菜植物肉飯及泡菜植物肉丼等，希望推動更多香港人建立綠色飲食習慣。

正研發其他類型產品

目前Impossible Foods的植物牛肉主要是碎牛肉形式，藍凱慧笑道雖然公司的是碎牛肉，但西餐廳的廚師會用植物牛肉做成漢堡包、漢堡扒和牛丸等菜式，中式餐廳廚師更會用來做螞蟻上樹、麻婆豆腐、春卷和餃子等。「香港係多元化嘅社會，啲廚師會將我哋產品做成各種各樣嘅菜式。」她續道年初時，公司跟網上平台foodful.hk合作，推出5款Impossible植物肉即食包，包括：陳皮植物肉餅、蓮藕植物肉餅及植物肉辣拌醬，並有在超級市場發售，希望可令植物肉產品更加「入屋」。被問及會否推出更多新產品，她說公司在去年9月已推出植物豬柳漢堡，現在研發團隊正研發其他不同類型的產品，暫時未能公布具體詳情。

社會上有部分人覺得植物肉加了不少添加劑，令口感更像真肉，可能對身體不太好。藍凱慧坦言現代人吃的食物大部分都經過加工，常見的有麪包和乳酪，「好多人一講起加工，就會諗起唔太健康嘅嘢，可能諗到腸仔、午餐肉同埋糖果，不過，我哋係用上一啲嚴選嘅原材料，將佢哋攪勻，再製成產品，我哋產品做嘅加工就是得咁多。」

中國市場肉類的需求量佔全球三分之一，藍凱慧指公司正與合作夥伴致力做不同工作，又有跟內地監管機構商討，希望盡快進軍中國。（歐嘉樂攝）

一年內三次下調產品價格

因產量不斷提升，令平均生產成本下降，公司多次下調產品價格，例如：在今年1月，公司向餐飲業降價15%；2月時，公司將美國及海外的超級市場產品建議零售價下調20%；公司於3月時再把百佳超級市場的Impossible植物牛肉每包售價下調幅度超過20%。藍凱慧指只要公司的銷售做得愈來愈好，公司便會有更大空間降價，這樣方可令植物肉變更普及，惟公司未有制定最終目標售價。「如果植物肉可以做到味道、價錢及烹調方式都同動物肉一樣，相信消費者會願意轉去食植物肉，呢個就係我哋要努力嘅方向！」

在2020年10月時，Impossible Foods行政總裁兼創辦人Patrick O. Brown曾透露，估計未來數個月將可進駐中國市場，惟其後該計劃未有進一步消息。藍凱慧稱公司一直有跟內地監管機構商討，希望盡快進軍中國市場，惟每一個國家都有各自的法律，批核也要一定時間，公司正為此不斷努力。對於有傳Impossible Foods有意與特殊目的收購公司（SPAC）合併赴美上市，她表示暫時未有任何事情可以公布。

藍凱慧以往曾在雀巢香港和金寶湯亞洲擔任要職，但她卻放下大公司的高薪厚職，轉為加盟Impossible Foods。她指由跨國企業轉到初創公司工作，最大的挑戰是要一腳踢地做事，皆因跨國企業員工人數較多，分工十分仔細，而公司香港團隊暫時只有4位員工，彼此要互相補位，但這令員工之間的關係更加融合和團結，並且可以見證公司逐步成長，會有較大的滿足感。