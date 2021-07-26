專訪｜強監管打殘港股　摩根資管許長泰教路部署　3板塊值得留意

內地監管風暴持續，最新吹到教育板塊，新東方教育（9901）上周五﹙23日﹚急瀉四成收市，嚇驚不少散戶之餘，亦令中概股出現一輪洗倉潮！



在監管陰霾下，港股弱勢未止！ 不過，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰對後市未言太淡。既然監管風險存在，投資不妨適應這種新常態，他接受《香港01》專訪時指出，港股仍有3個監管風險較低的板塊值得留意，當中有穩定收息之選，也有長綫增長的行業，而備受「打壓」的科技股，可以開始考慮，但切忌揀選業務太單一的公司。



許長泰指出，港股後市未宜過淡，倘監管明朗化，最壞情況將過去。﹙資料圖片﹚

恒指第二季整體在27500點至29500點之間徘徊，踏入第三季表現更為偏軟，一度上演27000點攻防戰，無論是新經濟股，還是價值股表現都令人失望，惟許長泰指出，後市前景未宜過淡，料恒指約26000點有支持，「港股第三季會比較謹慎，若監管明朗化，最壞情況將過去，股票估值去到比較吸引的水平，則可能會帶動港股整體表現。」

他續指，本地經濟復甦慢了些，故本地地產股反彈力度未算好強；加上內地科技企業受監管限制，無論是由金融系統性風險，或是反壟斷平台， 以至關注客戶個人資訊泄漏等風險，均令市場氣氛較謹慎。「惟若經濟復甦力度加快，價值股反彈，港股第四季表現料較第三季為佳。」

內銀加大監管風險較少

港股今輪失色，其中一個原因是內地加強各行各業的監管，科技領域吹起數據安全風暴，就連教育行業也有「雙減」﹙減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔﹚文件出台。在強監管環境下，既然無法逃避，不如「逆向思維」出發，找出本身已處在監管風眼中的行業，內銀股正是一例。

許長泰指出，市場擔心監管政策風險，不妨想想銀行業一直是監管最嚴謹的行業，故傳統銀行再需加大監管的風險較小，「 ﹙而且﹚內銀股股息率較高，即使大市無表現，但至少賺到5厘息，已經算是不錯。」彭博數據顯示，中行（3988）、建行（0939）、農行（1288）、工行（1398）2021年預測息率介乎7至9厘，對食息一族有吸引力。

市場擔心監管政策風險，許長泰則指，投資者可考慮監管已最嚴謹的行業，如銀行業。﹙資料圖片﹚

繼續睇好新能源股

另一邊廂，在國策扶持下，許長泰亦看好太陽能發電板、風力等與再生能源相關的產業。說起這板塊，其實早已備受市場青睞，國家主席習近平去年9月已表明，中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

事實上，一眾新能源股在去年下半年已率先炒起，無論是光伏股信義光能（0968）、風力股龍源電力（0916），還是電動車比亞迪（1211），半年內股價都至少翻倍。惟至今年初，市場氣氛欠佳，不少累積升幅龐大的新能源股亦隨大市回調，嚇唬不少投資者。

雖然股價短線較波動，惟若從中長線角度出發，前景仍然亮麗。「看好環保產業未來10年、20年、30年的長綫增長，行業前景正面，不妨揀龍頭公司，亦需細看公司產能如何、供應鏈是否穩定，以及資產負債表穩健與否。」許長泰說道。

受惠國策扶持，太陽能光伏板需求急增，前景被市場看好。﹙資料圖片﹚

至於其他較少具爭議性行業，例如消費品行業，即使有政策監管，預計監管力度較輕。許長泰指出，「日常用品等消費品受監管風險較少，例如體育用品無咩好監管，不妨留意其他消費品板塊。」港股大市弱勢下，體育用品股表現卻一枝獨秀，當中李寧（2331）、安踏（2020）年初至今分別累升約75%、45%，算是監管風暴中的避風塘，目前則略嫌「人滿之患」。

科技股擁多項業務「秤先」

說回受監管風暴吹襲的科技領域，表現教人失色。恒生科技指數由2月高位11001點，跌至目前約7300點水平，累跌幅度逾三成，據統計觸頂以來市值已蒸發5,510億美元。

許長泰明言，科技股受監管影響，確是跌到好殘，可以開始考慮，但要揀有多項業務的龍頭科技股，不是只做一瓣生意，「若科技企業擁有FinTech（金融科技）、電商、娛樂、遊戲等多項業務，若其中一範業務受監管，至少其他業務仍能照常運作。」

反之，只有單一業務商業模式的科企，若監管擊中要項，不確定性將維持一段頗長時間。因此，故是否執平貨，應視乎公司營運模式是否多樣化。許長泰打個比喻，「若公司有四五條水，呢家一兩條受監管睇住，另外三條水仍然運行中，這樣盈利穩定性會高一些。」

，受監管影響科技股「跌到好殘」，許長泰明言可以開始考慮。﹙梁鵬威攝﹚

衡量營運模式是否已變

同時，科技行業受監管，亦需留意監管力度會有多緊，是否衝擊經營模式。許長泰指，「一間FinTech估值50倍，傳統銀行估值約10倍。若FinTech受監管，需要更多充足資本，買賣亦需更多手續。這樣的話，以前的FinTech是否再值得一個高估值，值得商確。」所以，即使某些科技股跌到好平，仍需衡量它的營運模式會否跟以前已經不一樣，不能只看估值平就叫執平貨。

以上述「貼士」選股的話，若科企要做到有幾項業務，又要做得成功，又有幾何？以ATMXJ為例，阿里巴巴（9988）業務多元化，有電商平台，亦有金融科技，以大數據形成生態圈，發展潛力不俗。惟最大風險在於至今螞蟻金服前景未明，並陷於監管風眼，估值情況暫難有定論。

至於美團（3690）以餐飲外賣業務為主，小米（1810）賣智能手機，京東集團（9618）則主營電商零售業務，當中似乎只有騰訊（0700）較符合要求。翻查公司資料，截至2021年第一季業績表現，包含手遊在內的增值服務仍然是在其營收中佔比最高的業務，達至54%，網絡廣告佔16%，金融科技及企業服務佔29%。當中金融科技及企業服務收入更能按年增長47%至390億元人民幣。由此可見，騰訊業務至少有四項，較能分散風險，而過去5年市盈率平均達35倍，目前預測市盈率約30倍，騰訊投資價值逐步浮現。