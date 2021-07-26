專訪｜經濟復甦在望　美債息不升反跌　許長泰拆解技術性因素

各地陸續接續疫苗，全球經濟復甦在望，通脹預期升溫，被視為衡量經濟指標的10年期美國債息卻不升反跌，上周一度失守1.2厘水平，即與今年2月中水平相約。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，影響美債息有基本因素，也有技術性因素，並認債息下跌只是短暫性，料年底前可重返1.7厘水平。



今年初，隨着疫情受控，市場預期經濟復甦及通脹回升，美國10年期國債息率由2月起急升，3月底更高見至1.74厘。受債息急升影響，環球股市急挫，當中以估值較高的科技股及新經濟股跌幅較顯著。

惟數月過去，美債息一度跌穿1.2厘，與年初升勢高見1.74厘，形成強烈對比。在經濟復甦前題下，美債息下跌並不尋常，許長泰接受《香港01》專訪時指出，影響債息因素有兩部份，有基本性因素，也有技術性因素。

美債息近日出奇走低，但許長泰認為最後會回復至合理水平，今年見1.7厘。﹙梁鵬威攝﹚

市場通脹預期下降

首先，債息反映市場對通脹預期，若通脹未來繼續上揚，則會帶動債息上揚。美國6月整體和核心消費者物價指數（CPI）繼續上揚，6月CPI按年增5.4%，高於預期的 4.9%，即美國通脹強勁，惟值得留意的是，美國通脹某程度上是由油價大幅回升所推上。

10年期美國債息今回落至2月中水平，許長泰表示，近期債息回落，某程度上反映過去幾星期，市場通脹預期有下降跡象，即通脹上升是暫時性的，油價再大幅上升空間也是有限，故「反映美國通脹呢家爆一波，但最後會回復至合理水平。」

美聯儲官員言論轉鴿

其次，美聯儲6月會議議息聲明，開始提及2023年加息及QE（貨幣寛鬆政策）退場。惟稍後聯儲局官員言論轉鴿以穩定市場，提及不急於加息，會看經濟數據再決定。由6月份會議議息聲明的比較鷹派「可能會收緊」，到後來官員解釋「並不是真的很急」。許長泰指，「一上一落的言論，令市場覺得無需急於過度憂慮貨幣政策收緊。」

美國通脹數據較預期高，但聯儲局主席鮑威爾發表「偏鴿」言論。（AP）

再者，市場擔心Delta變種病毒會否在美國、歐洲擴散，會否令全球經濟重啟步伐受影響。許長泰指，「近期美國、英國均見到新增確診Delta變種病毒人數有上升趨勢，市場需時觀望後續發展。」以上三個因素都是令債息回落的基本因素，惟他認為更重要的卻是技術性因素。

美債息料回升至1.7厘

許長泰續指，以上基本面因素不足以完全解釋美國低債息，因債息跌至1.3厘至1.4厘，反映美國經濟處低增長環境，似乎與現實所見並不相乎。目前債息偏低亦是出於技術性因素，「近期見到美國銀行，以及機構投資者對債券需求較強。值得留意是，機構投資者有一個Mandate（指令），需要按照某個比例去買美國政府債。目前市場上，大部份投資者持短存續期（short duration）的債券，當債息下降，債券價格上升，好多人被迫夾倉，便額外令更多人去買債，令債息續跌。」

展望經濟復甦下，許長泰預料，「未來半年美債息會重申上升，年底前回升至1.7厘水平。同時，預期美聯儲明年第一季縮減買債規模，最快2022年底加息，或至2023年上半年加息，都是合理的時間。最終要看失業率數據，若明年年底失業率跌至3.8%，就會有條件加息。（4%失業率已假定是全民就業）」若長遠通脹壓力是穩定的，美聯儲加息速度料緩慢，或一季一次，每次加四分一厘。