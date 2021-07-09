摩根資管許長泰：恒指要反彈要視乎呢幾個中港因素

撰文： 高靜兒 最後更新日期： 2021-07-09 22:16

摩根資產管理發表最新的投資展望，亞洲首席市場策略師許長泰預料，港股短期內不會反彈；下半年整體投資方向暫時以美國和歐洲股票為投資重點，建議投資者進行長線投資。

全球通脹問題不大

許長泰同意聯儲局調查指出全球通脹只是暫時性問題，目前來說問題並不嚴峻，預計美國通脹將在2022年回歸至聯儲的2%長期目標。他又指出美國疫苗接種進展迅速，和大規模的財政刺激措施處於領先地位。至於內地通脹亦有緩和跡象，預計今年年底或2022年能回復溫和水平。

他續指未來 12至18個月，全球央行應繼續維持低利率。然而，不同經濟體復蘇步伐，可能會促使全球央行採取不同策略來實現貨幣政策正常化。

他預計美聯儲從2022年初起縮減資產購買，如果通脹勢頭持續，失業率繼續下降，或會可首次加息提前到2023年，甚至早於2022 年。

通脹上升不一定對股市不利

許長泰表示仍然看好股票，並相信價值輪換將繼續，因為債券收益率上升也將有利於價值股。



對於港股連跌8日，他預料港股短期內不會反彈。恒指約26000點雖然有支持，但港股需要中國國內貨幣政策開始回穩和科技監管政策明朗化、美息債息向上以及香港本土經濟復甦，才有望反彈。同時，A股和中概股若想反彈需要有兩大因素。第一，政府貨幣政策需要不再收緊。第二，中國放寬監管。

通脹上升不一定對股市不利。通常，金融、工業、能源和材料以及其他周期性行業的走勢與美國國債收益率一致。因此他認為，在未來12至18個月內，美國國債收益率最終將走高，預期金融類股因而相對於基準的表現可能會更好。他建議今年股債配置比例為七成股票，三成債券。