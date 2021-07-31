蔡金強專訪｜拆解中央強監管之謎　小金人大嘆︰我都唔想玩港股！

2021年可謂「反壟斷」的大年，科網巨企均面臨中國監管部門的強勢打壓，港股之中「ATMJ」無一倖免，股價從高位大幅回調，部分更跌近一半。



過去一周，股民對中央「突襲」資本市場感受更深，有「冠軍分析師」之稱、奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強便分析指，有關監管是要為社會「平權」及打擊「聲色犬馬」。面對美股破頂，港股卻了無生氣，蔡金強大嘆︰「我都唔想玩！」



中央「有形之手」逐一延伸至各行各業，上周再「突襲」教育板塊，觸發港股一輪洗倉潮，多個板塊皆暴瀉，教育股近乎「Game Over」外，科技股亦一遍哀鴻。

今年3月，監管風暴加速來襲，強如騰訊（0700）、美團（3690）均反覆受挫，再加上本周初的洗倉潮，跌勢猶為顯著。美團由高位460元回吐，一度跌至周三﹙28日﹚的低位190.4元，累跌超過58%，名符其實「腰斬」！科技股由年初的一片美好，到現在屍橫遍野，全因中央的嚴厲打壓，背後原因又是什麼？

阿里巴巴﹙9988﹚是一眾科技股之中，最早被「整頓」的一批。（資料圖片）

「平權」阻科技巨擎資源轉移

對於中央政府的盤算，「冠軍分析師」蔡金強深信主要出於兩大原因，其一是要為社會「平權」。他指出，「中央要阻止強大既得利益集團出現，因為它們過於強大，令整個社會階級固化，影響創新和流動性」。

由以往打擊房地產、金融業，今天目標轉移至平台公司「ATMJ」，蔡金強強調是中央為社會「平權」，「大型科技項目有邊隻唔係阿里系、騰訊系、京東系？咁樣係唔正常！若果中央不適當地箝制，例如任由電商發展，那麼街上的士多豈不會都面臨結業，最終不就是影響就業？」

蔡金強更點出，平權背後是因為科技公司的強大，是由某些群體的弱化而換來，實際上是資源的轉移。他不諱言，阿里﹙9988﹚的強大並非科技導向，而是平台公司「塘水滾塘魚」，把其他人的錢放進自己袋中。「阿里嘅GMV（商品成交金額，Gross Merchandise Volume）對阿里重要、股東重要，但對國家有咩用？」

蔡金強相信是中央打壓科技公司的一大原因，是要「打擊聲色犬馬」，加強實體經濟。（羅君豪攝）

打擊「聲色犬馬」 為實體經濟

除了「平權」之外，中央強監管科技公司的另一大原因，蔡金強相信是為打擊「聲色犬馬」。「聲色犬馬」泛指舊時統治階級的淫樂方式，蔡金強則定義為現今對社會風氣有負面影響的公司。他又指，由於中國要與美國爭長短，中央意識到自己「身體」比較弱，不能讓科技受制於美國，故此經濟模式要由金融、地產，以至平台經濟，慢慢轉向實體，從而要打擊「聲色犬馬」。

不過，蔡金強補充，反壟斷並非中國獨有，而是全世界的現象，一般針對平台經濟，並且持續三年或更多。而中國的平台企業，可能更快走出監管的陰霾，因為它們並沒有能力與中央政府抗衡，相信會積極投放資源大搞創新，正如今年阿里、騰訊相繼宣布加大投資。他預期，明年監管措施會穩定下來，但同時增長速度亦會放緩。

蔡金強看好港股有能力成為中國的「二板市場」。（資料圖片）

港股本質「分裂」 惟盼執中國死雞？

科技股固然受到監管收緊而下挫，但整體港股亦「熊氣沖天」，7月份由最高28859點，一度插逾4000點，全周一度低見24748點。不過，另一邊廂美股卻連番破頂，美股三大指數紛紛在7月創出歷史新高，道指再度企上35000點，與港股表現南轅北轍。

港股之所以「唔爭氣」，蔡金強認為香港的角色愈漸尷尬，更笑言香港市場頗為「精神分裂」。由於香港是實行聯繫匯率，利率政策亦跟從美國，但實體經濟卻跟隨內地；不少人的投資理念師承歐美，但買賣的證券卻是中國公司。蔡金強認為香港市場容易受外圍風吹草動所影響，加上個股成交薄弱，只有少數股票單日成交額逾億元，資金向頭部聚焦，久而久之投資者不願參與，「我都唔想玩！」。

雖然港股較美股失色，但蔡金強看好港股有能力成為中國的「二板市場」。他指出，香港的契機在於上市改革，以及科技指數的推出，由於可變利益實體（Variable Interest Entity，VIE）結構上市的公司，以及未有盈利的公司無法在國內上市，變相愈來愈多這一類公司在港上市，慢慢成為中國的二板市場。「一定有『死雞執』，七百萬人嘅市場，心唔大，執下二攤都可以好好」。